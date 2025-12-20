Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κατασχέσουν άλλο ένα τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας - Δραματική προειδοποίηση από τον Λούλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

Λούλα: Μια αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να είναι καταστροφική

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε σήμερα πως μια «ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε μια ανθρωπιστική καταστροφή», μπροστά στις κλιμακούμενες ενέργειες των ΗΠΑ προς την περιφερειακή γείτονα Βενεζουέλα.

Την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, στην τελευταία κατά σειρά ενέργεια της Ουάσιγκτον προκειμένου να αυξήσει την πίεση σε βάρος της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, στοχοθετώντας τη βασική πηγή εισοδημάτων της.

Ο Λούλα και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής, απηύθυναν ήδη αυτήν την εβδομάδα έκκληση για αυτοσυγκράτηση, την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται.

Όμως, σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού, μια πόλη στη νότια Βραζιλία, ο Λούλα έκανε μια σθεναρότερη δήλωση έναντι εκείνου που ο ίδιος πιστεύει πως θα αποτελούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο».

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φόκλαντ, μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, πρόσθεσε: «η νοτιοαμερικανική ήπειρος στοιχειώνεται για μία ακόμη φορά από τη στρατιωτική παρουσία μιας εξω-περιφερειακής δύναμης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ