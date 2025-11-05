Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νεκρός ανασύρθηκε άντρας από τη θαλάσσια περιοχή Κάβο Γκρέκο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ενας άντρας έχασε τη ζωή του σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας - Διάσωσης (ΚΣΕΔ Λάρνακας), σήμερα, 5 Νοεμβρίου, και ώρα 16:05, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση ατόμου στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και ασθενοφόρο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο άντρας, βουλγάρικης  καταγωγής, αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα