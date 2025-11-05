Νεκρός ανασύρθηκε άντρας από τη θαλάσσια περιοχή Κάβο Γκρέκο

Ενας άντρας έχασε τη ζωή του σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας - Διάσωσης (ΚΣΕΔ Λάρνακας), σήμερα, 5 Νοεμβρίου, και ώρα 16:05, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση ατόμου στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και ασθενοφόρο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο άντρας, βουλγάρικης καταγωγής, αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΚΥΠΕ