Άλλοι έξι θάνατοι από γρίπη Α - Στους 32 οι συνολικοί φέτος στην Κύπρο

Στους 32 ανέρχονται πλέον οι θάνατοι από γρίπη Α για τη φετινή περίοδο στην Κύπρο, μετά τη δήλωση άλλων έξι θανάτων χθες. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, από το σύνολο των θανάτων οι 22 αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε ανακοινωθεί και ο θάνατος ενός τετράχρονου κοριτσιού, το οποίο είχε νοσήσει με γρίπη Α.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο παρατηρείται αύξηση των θανάτων κατά τη φετινή περίοδο, ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα. Όπως εξήγησε, την περίοδο Νοεμβρίου 2024 – αρχές Φεβρουαρίου 2025 είχαν καταγραφεί 41 θάνατοι λόγω γρίπης, ενώ την αντίστοιχη περίοδο φέτος, από τις αρχές Νοεμβρίου 2025 μέχρι τον Φεβρουάριο 2026, οι θάνατοι ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 32.

Σε ό,τι αφορά τις νοσηλείες, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε σημαντική μείωση των εισαγωγών, της τάξεως περίπου του 50%. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σημειώθηκαν 68 νοσηλείες, έναντι 130 την προηγούμενη εβδομάδα.