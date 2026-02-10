Τροχαίο στη Λεμεσό: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας 26χρονης οδηγού ηλεκτρικού σκούτερ

Γύρω στις 8π.μ. σήμερα, ενώ 52χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό σκούτερ, στο οποίο επέβαινε 26χρονη.

Η 26χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα κρανίου και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία, διασωληνωμένη.

Η κατάσταση της υγείας της, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.