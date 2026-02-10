Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τροχαίο στη Λεμεσό: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας 26χρονης οδηγού ηλεκτρικού σκούτερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις - Το τροχαίο συνέβη με 52χρονη οδηγό οχήματος

 

Γύρω στις 8π.μ. σήμερα, ενώ 52χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό σκούτερ, στο οποίο επέβαινε 26χρονη.

Η 26χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα κρανίου και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία, διασωληνωμένη.

Η κατάσταση της υγείας της, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα