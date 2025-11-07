Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 51χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με βαν - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία συνέβη γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας, κοντά στην αερογέφυρα Μονής.

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεμεσό, με θύμα τον 51χρονο Γεώργιο Γεωργίου, τέως κάτοικο Λεμεσού.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία συνέβη γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας, κοντά στην αερογέφυρα Μονής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, βαν αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Γεωργίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 51χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 41χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος έδειξε τελική ένδειξη 48mg%, υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 22mg%. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα