Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 51χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με βαν - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεμεσό, με θύμα τον 51χρονο Γεώργιο Γεωργίου, τέως κάτοικο Λεμεσού.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία συνέβη γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας, κοντά στην αερογέφυρα Μονής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, βαν αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Γεωργίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 51χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 41χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος έδειξε τελική ένδειξη 48mg%, υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 22mg%. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.