Τι μπορούν να μας μάθουν τα ρακούν για την ανθρώπινη νοημοσύνη

Όταν ένα ρακούν εισέβαλε σε κατάστημα αλκοολούχων ποτών στη Βιρτζίνια τον Δεκέμβριο του 2025, δοκίμασε το εμπόρευμα και κατέληξε λιπόθυμο στο πάτωμα, το περιστατικό έγινε αμέσως viral.

Πέρα από το χιουμοριστικό του γεγονότος, το επεισόδιο έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό γεγονός: τα ρακούν είναι από τα πιο ευφυή και υποτιμημένα θηλαστικά που ζουν δίπλα στον άνθρωπο.

Παρότι συνυπάρχουν με τις ανθρώπινες κοινωνίες εδώ και αιώνες, τα ρακούν έχουν μείνει στο περιθώριο της επιστημονικής έρευνας. Η νευροεπιστήμονας Kelly Lambert εξηγεί ότι ο λόγος δεν είναι η έλλειψη νοημοσύνης, αλλά το αντίθετο, καθώς τα ρακούν αποδείχθηκαν υπερβολικά ικανά, ευέλικτα και απρόβλεπτα για τα παραδοσιακά εργαστηριακά μοντέλα.

Σε παλαιότερα πειράματα, μάλιστα, κατάφερναν συστηματικά να αποδρούν από τα εργαστήρια.

Η συμπεριφορά των ρακούν ως δείγμα για τον άνθρωπο

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος του ρακούν περιέχει εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό νευρώνων, συγκρίσιμο με εκείνον πρωτευόντων θηλαστικών. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα που σχετίζονται με τη λήψη γρήγορων αποφάσεων, τον έλεγχο παρορμήσεων και την επεξεργασία σύνθετων ερεθισμάτων.

Τα μπροστινά του άκρα, εξαιρετικά ευκίνητα, καταλαμβάνουν μεγάλο «χώρο» στον εγκεφαλικό φλοιό, με τρόπο που θυμίζει την ανθρώπινη χρήση των χεριών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μελέτη της συμπεριφοράς των ρακούν σε φυσικά περιβάλλοντα -και όχι σε περιορισμένα εργαστήρια- μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη μνήμη, τη φαντασία και την προσοχή.

Τελικά, κατανοώντας καλύτερα το μυαλό ενός ρακούν, ίσως πλησιάζουμε λίγο περισσότερο στην κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από The Conversation