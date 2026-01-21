Αυτά είναι τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα στην Ευρώπη - Ποια βγάζουν τις λιγότερες βλάβες

Η αξιοπιστία αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής αυτοκινήτου, καθώς πέρα από τις επιδόσεις, την εμφάνιση ή τον εξοπλισμό, καθοριστικό ρόλο για την τελική επιλογή του αυτοκινήτου που θα μας συνοδεύει στις καθημερινές μας μετακινήσεις παίζει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, δηλαδή τα έξοδα που προκύπτουν μετά την αγορά και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Προφανώς, κανείς δεν θέλει να επενδύσει τα χρήματα του σε ένα σημαντικό ποσό σε ένα αυτοκίνητο που θα παρουσιάζει συχνά προβλήματα ή θα απαιτεί δυσανάλογα υψηλά κόστη συντήρησης και επισκευών, το δύσκολο όμως σε αυτό είναι να βρεθούν οι πηγές που θα φροντίσουν να μας δώσουν έγκυρα στοιχεία για το τι ισχύει και τι όχι.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, οι μεγάλες έρευνες αξιοπιστίας αποτελούν έναν πολύτιμο εργαλείο, καθώς βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες ιδιοκτητών, ανθρώπων δηλαδή που έχουν ζήσει με το αυτοκίνητο και γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Η μελέτη που παρουσιάζουμε πραγματοποιήθηκε από την Altroconsumo, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη οργάνωση καταναλωτών στην Ιταλία, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν οδηγοί από δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία για κάθε όχημα, όπως το μοντέλο, η χρονολογία, η μάρκα, το έτος απόκτησης, καθώς και τα προβλήματα ή βλάβες που ενδεχομένως παρουσιάστηκαν.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τόσο σοβαρές όσο και λιγότερο σοβαρές βλάβες, αλλά και το κόστος των επισκευών, και με βάση αυτά τα δεδομένα, η Altroconsumo διαμόρφωσε έναν συνολικό δείκτη αξιοπιστίας για κάθε μάρκα.

Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος τέτοιου είδους ερευνών, οι ιαπωνικές μάρκες κυριάρχησαν απόλυτα, εμφανίζοντας το μεγαλύτερο δείκτη αξιοπιστίας από όλα τα μοντέλα της μελέτης.

Συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες θέσεις ανήκουν αποκλειστικά σε ιαπωνικές εταιρείες, ενώ συνολικά 10 από τις πρώτες 11 μάρκες προέρχονται από την Ασία.

Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Lexus, έχοντας δείκτη αξιοπιστίας στο 93% και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη φήμη της ως σημείο αναφοράς στον τομέα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε φυσικά η Toyota, στην οποία ανήκει η Lexus , έχοντας σκορ στο 91%, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Suzuki, επίσης με 91%. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν η Subaru με 91% και η Honda με 89%.

Τη μονοκρατορία των ασιατικών κατασκευαστών «έσπασε» η Tesla, η οποία κατέγραψε δείκτη αξιοπιστίας 89%, ενώ στο ίδιο επίπεδο βρέθηκαν ακόμη πέντε μάρκες, οι οποίες συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της κινεζικής BYD, η οποία ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και της Smart, της κοινοπραξίας μεταξύ Mercedes και κινεζικής Geely. Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Mazda και Mitsubishi.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί κατά την διαδικασία κατοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 14% των βλαβών αφορά ηλεκτρονικά συστήματα, όπως φώτα, ασφάλειες, προειδοποιητικές ενδείξεις και υαλοκαθαριστήρες, ενώ μετά ακολουθούν ταπροβλήματα στα φρένα και στους κινητήρες, που αντιστοιχούν στο 9% των αναφερόμενων βλαβών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα (24%) εμφάνισε σοβαρή βλάβη μέσα στα πρώτα δύο χρόνια ιδιοκτησίας, με το 85% αυτών να επισκευάζεται εντός της περιόδου εγγύησης.

Πέρα από την αξιοπιστία, η Altroconsumo εξέτασε και την ικανοποίηση των ιδιοκτητών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι οδηγοί δηλώνουν σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι από τα αυτοκίνητά τους, με τις περισσότερες μάρκες να ξεπερνούν το όριο του 75% στον δείκτη ικανοποίησης.

Και σε αυτή την κατηγορία, την πρώτη θέση κατέλαβε η Lexus, μοιραζόμενη την κορυφή με την Porsche. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, όσο αυξάνεται η τιμή αγοράς ενός αυτοκινήτου, αυξάνονται και οι προσδοκίες των ιδιοκτητών και όταν αυτές τελικα ικανοποιούνται, η αξιολόγηση είναι αντίστοιχα υψηλή.

Τέλος, η έρευνα κατέγραψε και τις συνήθειες των ιδιοκτητών σε θέματα συντήρησης, με το 64% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι προτιμά τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της μάρκας, ενώ το 36% επιλέγει ανεξάρτητα συνεργεία που εμπιστεύεται.

Πηγή: carandmotor.gr