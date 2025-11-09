Ηρεμία στη Δένεια μετά το νέο επεισόδιο στη νεκρή ζώνη

Ηρεμία επικρατεί στην περιοχή της Δένειας, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ο κατοχικός στρατός επιχείρησε να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα εντός της Νεκρής Ζώνης.

Το επεισόδιο συνέβη όταν Ελληνοκύπριος γεωργός μετέβη στο σημείο για να καλλιεργήσει τη γη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στην περιοχή, επιχειρώντας να τον παρεμποδίσει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες παρενέβησαν για να εκτονώσουν την ένταση. Τόσο ο γεωργός όσο και οι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν τελικά από το σημείο, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κοινοτάρχης Δένειας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, κατήγγειλε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, οι Τούρκοι παρουσίασαν παραποιημένο χάρτη, αλλοιώνοντας τη γραμμή αντιπαράταξης.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, η ομαλότητα αποκαταστάθηκε γύρω στις δύο μετά το μεσημέρι.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, μετά από διαβήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ