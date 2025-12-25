Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουρκία: Χωριό απέφυγε τη συντριβή του Falcon 50 για 30 δευτερόλεπτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές πριν από τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ

Απαντήσεις για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία όπου σκοτώθηκε ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, Λίβυοι αξιωματούχοι και μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, ανάμεσά τους η αεροσυνοδός Ειρήνη Παππά, αναμένεται να δώσει το μαύρο κουτί.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Το ιδιωτικό τζετ συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα, όπου η υψηλού επιπέδου λιβυκή αντιπροσωπεία επέστρεφε στην Τρίπολη μετά από συνομιλίες για θέματα άμυνας.

Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας δημοσίευσε το χρονικό των επικοινωνιών αποκαλύπτοντας τα 20 δραματικά λεπτά από τη στιγμή που ο πιλότος κήρυξε συναγερμό PAN-PAN.

Ένα τουρκικό χωριό γλίτωσε για 30 δευτερόλεπτα -«Νομίζαμε ότι ήταν σεισμός» λένε κάτοικοι

 Η Hurriyet αναφέρει ότι αν το αεροσκάφος συνέχιζε την πορεία του για μόλις 30 δευτερόλεπτα, θα είχε συντριβεί στο κέντρο ενός χωριού και ενδεχομένως η τραγωδία να ήταν ακόμη μεγαλύτερη. «Ακούστηκε μια απίστευτη έκρηξη, νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ο ουρανός φωτίστηκε» είπαν κάτοικοι του χωριού.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, δήλωσε στους δημοσιογράφους στον τόπο της συντριβής ότι τα συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα σε μια έκταση τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.

 Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα