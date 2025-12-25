Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Ζελένσκι εύχεται ειρήνη και... τον θάνατο του Πούτιν - Τι είπε για το ειρηνευτικό σχέδιο

Παρουσίασε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο και ζήτησε απάντηση από τη Μόσχα

Σε εορταστικούς τόνους, με σαφείς αναφορές στις συζητήσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία, αλλά και ευχόμενος εμμέσως πλην σαφώς τον θάνατο του Πούτιν, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι έστειλε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους συμπατριώτες του.

«Σήμερα όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους. ”Μακάρι να πεθάνει”, εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο, ο Ζελένσκι το χαρακτήρισε ως τη μέγιστη προσπάθεια της Ουκρανίας να τερματίσει τον πόλεμο και είπε ότι πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ρωσίας. Ανέφερε ότι το νέο κείμενο παρουσιάζεται στη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κίεβο αναμένει απάντηση.

Νωρίτερα, ο ίδιος παρουσίασε σε δημοσιογράφους το αναθεωρημένο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα είπε, το σχέδιο προβλέπει:

– Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

– Νομοθετική κατοχύρωση από τη Ρωσία της πολιτικής μη επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

– Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στα πρότυπα του άρθρου 5 του καταστατικού της Συμμαχίας.

«Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Ουκρανία θα διεξάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας», μεταδίδει το BBC.

Πηγή: cnn.gr

