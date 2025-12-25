Ο Ζελένσκι εύχεται ειρήνη και... τον θάνατο του Πούτιν - Τι είπε για το ειρηνευτικό σχέδιο

Σε εορταστικούς τόνους, με σαφείς αναφορές στις συζητήσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία, αλλά και ευχόμενος εμμέσως πλην σαφώς τον θάνατο του Πούτιν, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι έστειλε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους συμπατριώτες του.

«Σήμερα όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους. ”Μακάρι να πεθάνει”, εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο, ο Ζελένσκι το χαρακτήρισε ως τη μέγιστη προσπάθεια της Ουκρανίας να τερματίσει τον πόλεμο και είπε ότι πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ρωσίας. Ανέφερε ότι το νέο κείμενο παρουσιάζεται στη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κίεβο αναμένει απάντηση.

Νωρίτερα, ο ίδιος παρουσίασε σε δημοσιογράφους το αναθεωρημένο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα είπε, το σχέδιο προβλέπει:

– Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

– Νομοθετική κατοχύρωση από τη Ρωσία της πολιτικής μη επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

– Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στα πρότυπα του άρθρου 5 του καταστατικού της Συμμαχίας.

«Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Ουκρανία θα διεξάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας», μεταδίδει το BBC.

Πηγή: cnn.gr