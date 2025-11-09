Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πάλμας (ΥΠΑΜ): Δυναμιτίζει το καλό κλίμα η πρόκληση στη Δένεια - Κάλεσε τα ΗΕ να πάρουν θέση

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως τέτοιες προσπάθειες από πλευράς του κατοχικού στρατού γίνονται κατά διαστήματα, έστω κι αν δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η νέα πρόκληση του κατοχικού στρατού στη Δένια δυναμιτίζει το καλό κλίμα και την ειρήνη στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος κάλεσε τα Η.Ε. να πάρουν θέση και να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις προκλήσεις.

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά», είπε ο κ. Πάλμας κληθείς να σχολιάσει το χθεσινό περιστατικό στη Δένεια, μετά το πέρας του μνημόσυνου των ηρώων της κοινότητας Νέου Χωρίου στην Πάφο. Η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο τέτοιου είδους προσεγγίσεις και απόψεις», τόνισε.

Πρόσθεσε πως ήδη έχουν γίνει πολιτικά διαβήματα από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών ύστερα από αυτή τη στάση και συμπεριφορά και εξέφρασε την πεποίθηση πως «τα Η.Ε., θα πάρουν θέση αντί να κρατούν ίσες αποστάσεις γύρω από ζητήματα που αφορούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις».

«Ο μόνος τρόπος με τον οποίον θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες προκλητικές και επικίνδυνες καταστάσεις από τα κατοχικά στρατεύματα», σημείωσε ο κ Πάλμας, «είναι τα Ηνωμένα Εθνη να επιβάλουν τις αρχές και τις αξίες του καταστατικού χάρτη των Η.Ε.»

Σε ερώτηση αν αυτές οι προκλήσεις των κατοχικών δυνάμεων αποσκοπούν στην επέκταση τους στη Νεκρή Ζώνη, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως τέτοιες προσπάθειες από πλευράς του κατοχικού στρατού γίνονται κατά διαστήματα, έστω κι αν δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

«Εμείς είμαστε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό κράτος», σημείωσε και ξεκαθάρισε πως «την ίδια ώρα προασπιζόμαστε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Αυτό, αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέληξε ο Βασίλης Πάλμας.

