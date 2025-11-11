Αστυνομία: 304 καταγγελίες μέσα σε μία μέρα για ασυνείδητη οδήγηση - Ζώνη, κινητό και ταχύτητα οι 3 πιο συχνές παραβάσεις

Σε 304 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις προέβη την Τρίτη η Αστυνομία, στο πλαίσιο εκστρατείας για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, καθώς και για εμπέδωση της οδικής συνείδησης και αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρεται ότι μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών, μεταξύ των ωρών 06.00-18.00 προχώρησαν σε εκστρατεία τροχονομικών ελέγχων στους αυτοκινητόδρομους και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, στις 304 καταγγελίες περιλαμβάνονταν 40 οδηγοί, οι οποίοι καταγγέλθηκαν για παράβαση του ορίου ταχύτητας, 50 για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, 28 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 26 για οδήγηση με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας, ενώ προέκυψαν άλλες 160 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

"Οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια με στόχο την εμπέδωση της οδικής συνείδησης και την πρόληψη των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία.