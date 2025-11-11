Η ζωή του Σον «Ντίντι» Κομπς στη φυλακή: Μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, εργάζεται ως βοηθός στο παρεκκλήσι και διδάσκει αυτοβελτίωση

Σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά μέσα στη φυλακή συμμετέχει ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο πρώην μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Τζούντα Ένγκελμαγερ, και το NBC.

Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του έως και κατά έναν χρόνο. Ο ιδρυτής της Bad Boy Entertainment φέρεται να είναι «αφοσιωμένος στη νηφαλιότητα, τη θεραπεία και τη θετική αλλαγή», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του.

Ο Κομπς εργάζεται στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ, χαμηλής ασφάλειας, όπου εκτίει την ποινή των 50 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ανθρώπων που ο ίδιος εξανάγκαζε σε πορνεία.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μητρώο κρατουμένων, η προγραμματισμένη αποφυλάκισή του είναι τον Μάιο του 2028 ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα τεθεί υπό επιτήρηση για πέντε χρόνια, με υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών και συνεδρίες ψυχικής υγείας.

Ο Κομπς μοιράζεται πλέον κελί με εννέα κρατούμενους σε μονάδα 200 ατόμων και έχει ξεκινήσει ξανά το πρόγραμμα «Free Game with Diddy», όπου διδάσκει επιχειρηματικότητα και αυτοβελτίωση σε συγκρατούμενούς του.

Θέση εργασίας με «αξιοπιστία και κύρος»

Ο Κομπς εργάζεται ως βοηθός ιερέα, μια από τις πιο επιθυμητές θέσεις στη φυλακή Fort Dix, «όπου περιγράφει το περιβάλλον ως ζεστό, σεβαστικό και ανταποδοτικό».

Ένας πρώην διοικητής φυλακών δήλωσε στο CBS News ότι τα καθήκοντα διαφέρουν, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τη συντήρηση της θρησκευτικής βιβλιοθήκης του ιερέα, τον καθαρισμό του γραφείου του και βοήθεια σε κάποιες καταγραφές.

Αυτό που καθιστά τη θέση ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η αξιοπιστία και το κύρος που προσφέρει μέσα στη φυλακή. Οι κρατούμενοι έχουν την ευκαιρία να εργάζονται σε ιδιωτικό γραφείο ενώ το παρεκκλήσιο είναι από τα λίγα μέρη όπου οι κρατούμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται ελεύθερα.

Η ομαδική τηλεφωνική κλήση του «Ντίντι» που παραβίασε τον Κανονισμό

Μέσα σε λίγες μέρες από την άφιξή του στη φυλακή, ο Κομπς βρέθηκε σε μπελάδες: πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση τριών ατόμων, παραβιάζοντας τους κανόνες της φυλακής.

Οι κλήσεις πολλών ατόμων απαγορεύονται στις φυλακές, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συντονισμό εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, βία συμμοριών ή εκφοβισμό μαρτύρων.

Ωστόσο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πιο αθώους σκοπούς, όπως η επικοινωνία με δύο αγαπημένα πρόσωπα ταυτόχρονα.

