«Χρυσό» διαβατήριο, «χρυσή» εισφορά - Σειρά πορισμάτων από την Αρχή κατά της Διαφθοράς εώς τις αρχές του 2026

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα δημοσιοποιήσει το πόρισμά της σχετικά με την καταγγελία που υπέβαλε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, τον Σεπτέμβριο του 2022, εναντίον του ΔΗΣΥ. Συγκεκριμένα, ζήτησε να διερευνηθούν εισφορές προς τον ΔΗΣΥ από επενδυτές που έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια, καθώς εγείρονται υποψίες για πιθανά ανταλλάγματα.

Στην καταγγελία του ο κ. Χριστοφίδης έθεσε το ερώτημα πώς εννέα επενδυτές από το εξωτερικό, πριν ή μετά την εξασφάλιση «χρυσού» διαβατηρίου, προχώρησαν σε εισφορές προς το κομματικό ταμείο της Πινδάρου, ύψους από €20.000 έως €50.000 η καθεμία. Οι επίμαχες εισφορές ανέρχονται συνολικά στις €251.600. Την περίοδο που έγιναν οι εισφορές, πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ τα υπό αναφορά «χρυσά» διαβατήρια εκδόθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Αναστασιάδη.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ απέρριψε από την πρώτη στιγμή την καταγγελία Χριστοφίδη, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια. Υπέδειξε δε ότι οι σχετικές εισφορές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Για τη διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε τρεις λειτουργούς Επιθεώρησης: την κ. Λεμονιά Καουντζάνη, πρώην δικαστή, τον κ. Δημήτρη Τσολακίδη, δικηγόρο με εμπειρία στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, και τον κ. Δημήτρη Γεωργιάδη, οικονομολόγο.

Η έρευνα της ΕΥ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με έκθεσή της που δημοσιοποίησε στις 27 Μαΐου 2025 και αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο για τα έτη 2016 έως 2021, αποκάλυψε ότι όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην του Κινήματος Οικολόγων, έλαβαν εισφορές από επενδυτές που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε περίπτωση εταιρείας που εισέφερε στον ΔΗΣΥ ποσό ύψους €50.000 και μετά από 13 ημέρες, πρόσωπο που συνδεόταν με την εταιρεία έλαβε «χρυσό» διαβατήριο. Σε δεύτερη περίπτωση, εταιρεία που εισέφερε στο ταμείο του ΔΗΣΥ ποσό €25.000 ως χορηγία, 10 ημέρες μετά την εισφορά, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη αποφάσισε την παραχώρηση «χρυσού» διαβατηρίου σε πρόσωπο που επίσης συνδεόταν με αυτήν.

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, πέραν του ΔΗΣΥ, έλαβαν χορηγίες ή εισφορές από νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα των «χρυσών» διαβατηρίων. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν άλλες περιπτώσεις –πέραν των δύο που αφορούν τον ΔΗΣΥ– όπου οι εισφορές καταβλήθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την έκδοση των διαβατηρίων. Συνολικά, ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντόπισε εισφορές προς κοινοβουλευτικά κόμματα ύψους €650.000, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα που έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια. Οι εισφορές αυτές κατανέμονται ως εξής:

ΔΗΣΥ – €251.600

ΑΚΕΛ – €118.660

ΔΗΚΟ – €248.850

ΔΗΠΑ – €23.000

ΕΛΑΜ – €5.000

ΕΔΕΚ – €3.000

Να ερευνηθούν και τα άλλα κόμματα

Προσβάσεις στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν έχει μόνο το εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα και η ηγεσία του αλλά και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, άλλοι σε μικρότερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο όπως η Αρχή κατά της Διαφθοράς επεκτείνει την έρευνά της και στα υπόλοιπα πέντε κοινοβουλευτικά κόμματα που έλαβαν εισφορές από πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τα «χρυσά» διαβατήρια, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είχαν εμπλοκή στην έκδοσή τους. Υπενθυμίζεται ότι, για ανάλογα ζητήματα διώκονται ποινικά ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζιοβάνης.

ΑΚΕΛ και ρωσική προπαγάνδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς εναντίον του ΑΚΕΛ. Στις 21 Μαρτίου 2023, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είχε συνάντηση με τον επίτροπο Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, κ. Χάρη Πογιατζή, στον οποίο επέδωσε επιστολή–καταγγελία. Με αυτήν ζητούσε όπως η Αρχή διερευνήσει περαιτέρω δημοσίευμα του OCCRP, σύμφωνα με το οποίο ρωσικό λόμπι φέρεται να χρηματοδότησε κόμματα ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και το ΑΚΕΛ, με σκοπό να προωθήσουν ψηφίσματα στα Κοινοβούλιά τους υπέρ των ρωσικών θέσεων για το ζήτημα της Κριμαίας. Εν συντομία, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ χρηματίστηκε για να προωθήσει τη ρωσική προπαγάνδα.

Όπως πληροφορούμαστε, καταβάλλονται προσπάθειες για επικοινωνία με τους συντάκτες του επίμαχου δημοσιεύματος με σκοπό να προσκομίσουν περισσότερα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας Δημητρίου, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διέψευσε κατηγορηματικά το επίμαχο δημοσίευμα, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Προσεχώς, άλλα δυο πορίσματα

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται πριν από το τέλος του χρόνου να ανακοινώσει ακόμη δύο πορίσματα ερευνών που αφορούν:

1 Την ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Πρώην υπουργοί, δύο υπουργεία, ένα υφυπουργείο και 16 υπηρεσίες και τμήματά τους βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η εν λόγω ανάπτυξη λειτουργεί από το 2012 χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, όπως κατέδειξε σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων: παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, παράνομες επεμβάσεις σε κρατική γη, παράνομη επέμβαση στον ποταμό Κούρη και εκτροπή του νερού προς τις παράνομες εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου, παράνομη λειτουργία εστιατορίου, καθώς και παράνομη λειτουργία χώρων αναψυχής και διαμονής επισκεπτών.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να ερευνήσει την υπόθεση αυτεπάγγελτα, μετά τη συζήτηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενώπιον της Βουλής, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι διαχρονικές παρανομίες ή παραλείψεις γύρω από την ανάπτυξη αυτή δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών.

Τη διενέργεια της έρευνας, για λογαριασμό της Αρχής, ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, κ. Νίκος Γιαπανάς.

2 Καταγγελίες για πράξεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στο Τμήμα Φορολογίας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά καταγγελίες που υποβλήθηκαν από ανώτερη λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας και είδαν το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν. Οι καταγγελίες αυτές, που ακροθιγώς απασχόλησαν και τη Βουλή, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αλληλοκατηγορίες μεταξύ λειτουργών του Τμήματος που διεκδικούσαν διευθυντική θέση. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνήθηκαν στο παρελθόν χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το μεμπτό.

Το 2026 το πόρισμα

για Αναστασιάδη

Παράταση δύο μηνών έλαβαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς οι τέσσερις λειτουργοί επιθεώρησης (Gabrielle McIntyre, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου) για να ολοκληρώσουν και να καταθέσουν τα δύο τελευταία κεφάλαια του πορίσματός τους για το «Κράτος Μαφία», στο οποίο ελεγχόμενος για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν δύο από τους λειτουργούς επιθεώρησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα δύο τελευταία κεφάλαια του πορίσματος —καθώς τα τρία πρώτα έχουν ήδη παραδοθεί— αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή δύο χρόνια ακριβώς μετά την έναρξη της έρευνας, στις 20 Φεβρουαρίου 2024.

Αίρεται η ασυλία Σιζόπουλου;

Όπως πληροφορείται ο «Π», έχει ολοκληρωθεί στη Νομική Υπηρεσία το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που στρέφεται εναντίον του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και νυν βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου. Το πόρισμα βρίσκεται ήδη υπό αξιολόγηση και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις ως προς το κατά πόσο δικαιολογείται η διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του, όπως εισηγείται η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η διεξαγωγή ποινικής έρευνας, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, θα αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας άρση της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκρισή του.

Μελετάται το πόρισμα για Παρμακλή

Αντικείμενο μελέτης στο Ποινικό Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας αποτελεί το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που στρέφεται εναντίον του τέως γενικού διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και νυν γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή, για κατάχρηση εξουσίας.

Όπως μας λέχθηκε, η ολοκλήρωση της μελέτης του πορίσματος θα χρειαστεί χρόνο, καθώς πρόκειται για εκτενές και λεπτομερές έγγραφο που περιλαμβάνει μεγάλο όγκο μαρτυρικού υλικού.