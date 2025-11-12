Στο έλεος της κακοκαιρίας: Υπερχείλισαν δρόμοι και περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο, φώτος)

Διακοπές ρεύματος και συσσώρευση νερού στο οδικό δίκτυο παρατηρούνται λόγω των καταρρακτώδων βροχών και καταιγίδων που πλήττουν ήδη αρκετές περιοχές του νησιού.

Στο κέντρο της Λευκωσίας και σε ημιορεινές περιοχές παρατηρείται έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βροχές παρατηρούνται και στον Κόρνο, στο Σαράντι και στον Φαρμακά.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 17.00 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, τοπικά με ένταση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις μετακινήσεις και να αποφεύγει δρόμους ή περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης νερού.

Βλάβες στην ηλεκτροδότηση

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν:

Στη Λευκωσία: Έγκωμη, Ψιμολόφου και Στρόβολος (περιοχή Αγίου Βασιλείου)



Οι διακοπές καταγράφηκαν μεταξύ 2:19 και 2:59 μ.μ., με τα συνεργεία της ΑΗΚ να βρίσκονται ήδη επί τόπου για αποκατάσταση των βλαβών.

Συσσώρευση νερού στους δρόμους

Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου, όπως ενημερώνει η Αστυνομία, έχει παρατηρηθεί συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, γεγονός που καθιστά την οδήγηση πιο επικίνδυνη.

Οι οδηγοί, σημειώνει η Αστυνομία, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

Το κοινό καλείται να ενημερώνεται από τις επίσημες πλατφόρμες της Αστυνομίας, για τυχόν μεταβολές στις καιρικές και οδικές συνθήκες, πριν από κάθε διακίνηση, για αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόκλησης οδικών συγκρούσεων.

Στο μεταξύ, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην σελίδα Καιρόφιλοι Κύπρου, εμφανίζεται σημείο στην περιοχή της Λακατάμιας, στο οποίο «πνίγηκαν» αυτοκίνητα, λόγωω συσσώρευσης νερού.

Κεττής: Συνεχείς οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για βοήθεια

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter) ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι η Υπηρεσία στην Επαρχία Λευκωσίας δέχεται αρκετές κλήσεις για βοήθεια λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Μέχρι στιγμής, υπογραμμίζει, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός περιστατικών ή λεπτομέρειες για το είδος των ανταποκρίσεων, ωστόσο αναμένονται νεότερες πληροφορίες εντός της ημέρας.

Η ανάρτησή του:

Η Επαρχία Λευκωσίας δέχεται αρκέτες κλήσεις για βοήθεια λόγω βροχοπτώσεων. Δεν υπάρχει ακόμη ο ακριβής αριθμός των κλήσεων ούτε το είδος των ανταποκρίσεων. Θα επανέλθουμε σύντομα με σχετικές λεπτομέρειες. — Andreas Kettis (@akettis) November 12, 2025

Η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια. Σταδιακά όμως τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα παράλια. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: