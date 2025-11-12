Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για στήριξη ιδιοκτητών στον Ακάμα - Δείτε λεπτομέρειες

Διαθέσιμη θα είναι για την υποβολή αιτήσεων από τις 14 έως και τις 24 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω εκταρικής επιδότησης ως αντισταθμιστικό μέτρο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, σύμφωνα με Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 14 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2025, σε συνέχεια της προηγούμενης περιόδου υποβολής που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2025, δίνοντας νέα ευκαιρία συμμετοχής τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Προστίθεται ότι το Μέτρο 1, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2024 και συνεχίζεται για το 2025, προβλέπει ετήσια οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω εκταρικής επιδότησης ως αντισταθμιστικό μέτρο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Στόχος, σημειώνεται «είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες που διατηρούν τα τεμάχιά τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά ισορροπημένο μέλλον για τον Ακάμα».

Όπως αναφέρεται, η ετήσια επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις €6.600 ετησίως ανά δικαιούχο, με συνολικό προϋπολογισμό €25 εκατομμυρίων για την περίοδο 2024-2028.

Μετά το πέρας της πενταετίας, το μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και τα οφέλη που προκύπτουν από τα επιπρόσθετα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22408952 ή μέσω email στη διεύθυνση support-akamas@moa.gov.cy.

