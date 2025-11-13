Κομπίνα με οχήματα: Τα κλέβουν στην Αγγλία... και τα στέλνουν στην Κύπρο

Ακόμη μια έρευνα συνδέει την Κύπρο με τα κυκλώματα κλοπιμαίων οχημάτων από τη Βρετανία. Δεν είναι η πρώτη φορά προκύπτουν αναφορές ότι σημαντικό ποσοστό των κλοπιμαίων οχημάτων καταλήγουν στην Κύπρο.

Μετά την πρόσφατη έρευνα από την Thatcham Research, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Έγκλημα Οχημάτων (NaVCIS) της Βρετανίας, το Economist καταγράφει νέα στοιχεία και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μεγάλες κομπίνες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έρευνα του Economist, ο αριθμός των κλεμμένων αυτοκινήτων στη Βρετανία έχει αυξηθεί κατά 74% την τελευταία δεκαετία. Τονίζεται χαρακτηριστικά ότι στη Βρετανία κάθε τέσσερα λεπτά καταγράφεται μια κλοπή αυτοκινήτου, χαρακτηρίζοντας την αγορά της χώρας ως ιδανική για τους επίδοξους κλέφτες.

Στην ίδια έρευνα σημειώνεται επίσης ότι η βρετανική Αστυνομία εξιχνιάζει μόνο το 5% των εγκλημάτων και μόλις το 2% των υποθέσεων που αφορούν σε κλοπές οχημάτων. «Παρόλο που υπάρχουν πολλοί έλεγχοι για τα προϊόντα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι έλεγχοι στις εξαγωγές δεν θεωρούνται επαρκείς. Έτσι, η έξοδος κλεμμένων αγαθών από τη χώρα είναι εύκολη», επισημαίνει το Economist.

Ακολούθως, η έρευνα στρέφεται στους προορισμούς, δηλαδή τους αποδέχτες των κλοπιμαίων και το καλά οργανωμένο κύκλωμα που έχει στηθεί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, κάθε αυτοκίνητο που θα κλαπεί και θα βρεθεί εκτός Βρετανίας, θα βρει αγοραστή. Σύμφωνα τα στοιχεία που παραθέτει το Economist, περίπου 7% των κλοπιμαίων αυτοκινήτων στη Βρετανία καταλήγουν στην Κύπρο και περίπου 5% στην Τζαμάικα. Σημειώνεται πάντως ότι, στην εν λόγω έρευνα δεν διασαφηνίζεται κατά πόσον τα κλοπιμαία αυτοκίνητα καταλήγουν στα κατεχόμενα ή στις ελεύθερες περιοχές. Στο πρόσφατο παρελθόν, σε αντίστοιχες έρευνες μέσω του συστήματος εντοπισμού που διαθέτουν τα καινούργια πολυτελή οχήματα, είχαν εντοπιστεί στα κατεχόμενα, ενώ μικρός αριθμός κλοπιμαίων οχημάτων εντοπίστηκαν και στις ελεύθερες περιοχές.

Πέραν από την Κύπρο και την Τζαμάικα, το Economist αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) των κλοπιμαίων οχημάτων είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που φαίνεται ότι αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία εισόδου οχημάτων στην ευρύτερη αφρικανική αγορά. Αναφέρεται επίσης ότι, σε χώρες της Αφρικής η ζήτηση για πολυτελή προϊόντα είναι αυξημένη.

Καταγράφεται επίσης και ένα συμβάν που ενισχύει τα στοιχεία ότι πολυτελή οχήματα καταλήγουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ποσοστό των κλοπιμαίων που φτάνουν στα ΗΑΕ εκτιμάται γύρω στο 20%. Όπως σημειώνεται, τον Απρίλιο του 2024 στα ΗΑΕ σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες και πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, με τους τοπικούς αντιπροσώπους και τους εισαγωγείς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην αντικατάστασή τους. Τους επόμενους μήνες, η βρετανική Αστυνομία διαπίστωσε απότομη αύξηση στις κλοπές οχημάτων τύπου SUV, κάτι που διασυνδέθηκε με πιθανή αποστολή τους στα ΗΑΕ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πριν από μερικούς μήνες το Bloomberg, τo 2024 σχεδόν 130.000 οχήματα κλάπηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στοιβαγμένα με βούλες

Η έρευνα του Economist αναφέρεται και στη διαδικασία που ακολουθείται για την εξαγωγή των οχημάτων από τη Βρετανία. Τα οχήματα μεταφέρονται μέσα σε εμπορευματοκιβώτια τα οποία οι μεσάζοντες εξασφαλίζουν μέσω ναυτιλιακών εταιρειών. Τονίζεται ότι κατά τη μεταφορά τους, μόνο κάποια εμπορευματοκιβώτια ανοίγουν για έλεγχο ή περνούν από «ακτινογραφία» για επαλήθευση του περιεχομένου τους. Αυτό είναι που εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα και μεταφέρουν τα κλοπιμαία οχήματα. Σύμφωνα με το Economist, η στοίβαξη των οχημάτων μέσα σε εμπορευματοκιβώτια συχνά προκαλεί μεγάλα βαθουλώματα σε σημεία των οχημάτων, κάτι που δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να πωληθούν, καθώς έχουν βρεθεί οι τρόποι να επιδιορθώνονται και να φαίνονται σαν καινούργια κατά την πώλησή τους. Πληροφορίες από διάφορες πηγές στη Βρετανία περιγράφουν τον τρόπο που καταφέρνουν τα μεταφέρονται τα κλοπιμαία οχήματα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια. Φαίνεται ότι, στα εμπορευματοκιβώτια, τοποθετείται ένα όχημα το οποίο εξάγεται νόμιμα και μαζί του τοποθετείται και ένα κλοπιμαίο, το οποίο κάποιες φορές πιθανόν να δηλώνεται μόνο ως εξαρτήματα.

Τελωνείο και Αστυνομία

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, κατά την εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων διενεργούνται έλεγχοι από τους λειτουργούς του Τελωνείου. Πιο συγκεκριμένα, διενεργείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται και σε εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν εξαρτήματα. Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται κλοπιμαία, μέσω του αριθμού πλαισίου του κάθε οχήματος, τότε ενημερώνεται η Αστυνομία.