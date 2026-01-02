Αύξηση κατά 4,6% της αξίας του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Αύξηση 4,6% κατέγραψε το Νοέμβριο του 2025 ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες, ο Δείκτης Αξίας στα κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό σε μη ειδικευμένα καταστήματα (υπεραγορές) ανήλθε στις 142,2 μονάδες καταγράφοντας αύξηση 5,3% το Νοέμβριο του 2025 και 6,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών στην ίδια κατηγορία αυξήθηκε κατά 8% το Νοέμβριο και κατά 7,4% τους μήνες Ιανουάριο-Νοέμβριο.

Στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε ειδικευμένα καταστήματα η αύξηση του Δείκτη Αξίας ανήλθε στο 17,4% το Νοέμβριο και στο 14,6% τους πρώτους έντεκα μήνες του χρόνου. Στην ίδια Κατηγορία ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών αυξήθηκε κατά 22,5% το Νοέμβριο και κατά 13,8% τους μήνες Ιανουάριο-Νοέμβριο.

Στα καύσιμα κίνησης ο Δείκτης Αξίας κατέγραψε μείωσε 5,8% το Νοέμβριο και 2% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, πάντα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαστήματα του 2024. Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών στην ίδια κατηγορία μειώθηκε κατά 3,6% το Νοέμβριο, ενώ αντίθετα αυξήθηκε κατά 2,8% τους μήνες Ιανουάριο-Νοέμβριο.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στην κατηγορία ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκε κατά 4,8% το Νοέμβριο και 6,5% τους έντεκα μήνες του 2025. Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών στην ίδια κατηγορία αυξήθηκε 14,1% το Νοέμβριο και 14,3% τους πρώτους έντεκα μήνες του χρόνου.

Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη και καλλυντικά η αύξηση του Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών το Νοέμβριο του 2025 ανήλθε στο 4,7% και τους μήνες Ιανουάριο-Νοέμβριο 7,1%. Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών στην ίδια κατηγορία αυξήθηκε 3% το Νοέμβριο και 5,2% τους πρώτους έντεκα μήνες του χρόνου.

