Ιράν: «Τυχόν παρέμβαση των ΗΠΑ κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή»

Σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προκαλέσει «αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου που είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να σπεύσουν «σε βοήθεια» των διαδηλωτών στην περίπτωση που οι αρχές καταφύγουν στη βία.

Ένα μέρος του Ιράν βρίσκεται στη δίνη ενός κινήματος αμφισβήτησης που ξεκίνησε την Κυριακή από την Τεχεράνη σε σχέση αρχικά με την αύξηση του κόστους ζωής και διευρύνθηκε ενσωματώνοντας πολιτικές διεκδικήσεις.

Συγκρούσεις κατά τόπους ανάμεσα στους διαδηλωτές και στις δυνάμεις της τάξης προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων χθες, Πέμπτη, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social πως «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να ξέρει ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση σε αυτή την εσωτερική υπόθεση θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα», αντέδρασε ο Αλί Λαριτζανί, που διευθύνει την υψηλότερη αρχή ασφαλείας στο Ιράν.

«Ας προσέχει για τους στρατιώτες του», πρόσθεσε ο Λαριτζανί, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ένας άλλος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Σαμκάνι, δήλωσε σήμερα ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» και θα ακολουθούνταν από μια «πληρωμένη απάντηση».

«Οποιοδήποτε επεμβατικό χέρι εναντίον της ασφάλειας του Ιράν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα, θα το εξέθετε σε πληρωμένη απάντηση», έγραψε στο X ο Αλί Σαμκάνι. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε αυτός ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό βαθμό σε τουλάχιστον 15 πόλεις στο Ιράν, κυρίως μέσου μεγέθους και οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες ανακοινώσεις και τοπικά ΜΜΕ.

Έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις και έχουν προκληθεί ζημιές σε δημόσια κτήρια.

