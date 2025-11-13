«Ιερό» επίδομα - Το σχέδιο της Αρχιεπισκοπής για το δημογραφικό και το τρίτο παιδί, όλες οι λεπτομέρειες

Πάνω από περίπου 14.000 παιδιά αναμένεται να επωφεληθούν, την περίοδο 2025–2039, από το νέο επίδομα τρίτου παιδιού που ανακοίνωσε χθες η Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Το μέτρο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, με την Εκκλησία της Κύπρου να δηλώνει ότι στόχος της είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει αύριο και το επίδομα θα έχει αναδρομική ισχύ για τρία ή περισσότερα παιδιά που γεννηθήκαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά.

Όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, «Έπρεπε να υπάρχει και μια αρχή, και έτσι ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2025, με αναδρομική ισχύ». Όπως πρόσθεσε, έχοντας γνώση ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζονται αρκετά πράγματα, η Αρχιεπισκοπή θέλει να δείξει έμπρακτα ότι είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να σταθεί αρωγός τους.

Το επίδομα θα δίνεται σε διάφορους σταθμούς της ζωής του παιδιού μέχρι και τα 18 του έτη, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. «Ζητήσαμε τις απόψεις πολλών ειδικών σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν αυτά τα σχέδια. Μας πρότειναν, μεταξύ άλλων, να δοθούν δύο εκατομμύρια στους συνδέσμους των πολυτέκνων, ώστε να τα διαχειρίζονται εκείνοι. Υπήρξαν διάφορες προτάσεις για το αν θα έπρεπε να δίνονται ως μηνιαία επιδόματα. Τελικά, κρίναμε ότι θα ήταν καλύτερο να παρέχεται μια μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένους σταθμούς της ζωής του παιδιού και της οικογένειας. Ελπίζω να συμβάλουμε ώστε το ζήτημα αυτό να επιλυθεί».

Ποσά που θα δίνονται

Σύμφωνα με τα όσα στοιχεία έδωσε η Αρχιεπισκοπή στην δημοσιότητα, κάθε δικαιούχο τέκνο θα λαμβάνει:

· €1.500 κατά τη βάπτιση του

· €1.000 κατά την εγγραφή του στο Δημοτικό Σχολείο

· €1.000 κατά την εγγραφή του στο Γυμνάσιο

· €1.000 κατά την εγγραφή του στο Λύκειο

Επί πλέον μέχρι την ηλικία των 18 ετών κάθε δικαιούχο τέκνο θα λαμβάνει €100 σε κουπόνια κάθε Χριστούγεννα και €100 σε κουπόνια κατά το Πάσχα. Τα κουπόνια θα αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα από υπεραγορές, εξαιρουμένων προϊόντων όπως αλκοόλ, καπνά κλπ., όπως λέχθηκε στην συνέντευξη τύπου.

Κριτήρια απόδοσης επιδόματος

Για να καταστεί κάποιος Δικαιούχος θα πρέπει:

· Τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων του δικαιούχου παιδιού να κατέχει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

· Τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων του δικαιούχου παιδιού να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός.

· Η οικογένεια του δικαιούχου παιδιού να έχει ως τόπο μόνιμης διαμονής την Κύπρο.

· Οι γονείς του δικαιούχου παιδιού να έχουν παντρευτεί με εκκλησιαστικό γάμο σε ορθόδοξη εκκλησία.

· Οι γονείς του δικαιούχου παιδιού να έχουν γεννήσει τρία παιδιά (συμπεριλαμβανομένου και του Δικαιούχου παιδιού).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας epidomateknou.iak.org.cy, η οποία ανοίγει για το κοινό από αύριο. Όπως εξηγήθηκε, οι γονείς ή κηδεμόνες θα εισάγουν βασικά στοιχεία, και το σύστημα θα δημιουργεί αυτόματα λογαριασμό, υποδεικνύοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για επισύναψη.

Για όσους δυσκολεύονται με την ηλεκτρονική διαδικασία, η Αρχιεπισκοπή παρέπεμψε στην τηλεφωνική γραμμή 22 554 678, όπου μπορούν να λάβουν βοήθεια για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Έγκριση αιτήσεων και καταβολή της χορηγίας

Μετά την υποβολή, τα στοιχεία και τα έγγραφα θα εξετάζονται από την Αρχιεπισκοπή.

Όταν μια αίτηση εγκριθεί, η χορηγία θα καταβάλλεται:

· με έμβασμα σε IBAN, εφόσον αφορά χρηματικό ποσό

· μέσω email, όταν πρόκειται για κουπόνια

Σε περιπτώσεις ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, οι γονείς θα ενημερώνονται με sms ή email για τις διορθώσεις που απαιτούνται.

Προοπτικές αύξησης των ποσών

Αναφέρθηκε επίσης ότι το σχέδιο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από δωρητές και ενισχυθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. «Αν αυξηθούν οι δυνατότητες, είναι στο σχέδιό μας να προχωρήσουμε σε αύξηση των ποσών», σημειώθηκε από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής.

Αυτή η πρωτοβουλία, όπως τονίστηκε επανειλημμένα, κρίθηκε «απολύτως απαραίτητη» για την ενίσχυση των κυπριακών οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με την Αρχιεπισκοπή να δηλώνει πως ξεκινά «με τις δυνατότητες που έχει σήμερα, αλλά με προοπτική να υποστηρίξει ακόμη περισσότερες οικογένειες στο μέλλον».

