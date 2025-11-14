Ανοίγει ξανά το «μπαλκόνι του Τροόδους» - Η πιο μαγική θέα της Κύπρου επιστρέφει στο κοινό (εικόνες)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά «μπαλκόνια» της Κύπρου δίνει ξανά το παρών του στον χάρτη των εκδρομέων. Το Σημείο Θέας κατά μήκος του δρόμου Τροόδους - Προδρόμου άνοιξε ξανά για το κοινό, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης που εκτελούσε το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

Το σημείο, γνωστό για την πανοραμική του θέα προς το μοναδικό ορεινό τοπίο της οροσειράς, αποτελεί σταθερή στάση για ντόπιους και τουρίστες που αναζητούν ένα από τα πιο «κινηματογραφικά» σημεία στο Τρόοδος. Με τις νέες παρεμβάσεις, ο χώρος είναι πλέον ασφαλής, ανανεωμένος και έτοιμος να υποδεχτεί ξανά χιλιάδες επισκέπτες.





Την ίδια ώρα, το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι το άλλο Σημείο Θέας, στον δρόμο Καρβουνά – Τροόδους, παραμένει κλειστό λόγω αποκατάστασης ζημιάς στην κατασκευή του πατώματος, με τις εργασίες να συνεχίζονται.





Ένα μικρό διάλειμμα… και πάλι κορυφή: το Τρόοδος επιστρέφει με τη θέα που όλοι αγαπάμε.