Ολγκίν: «Η συζήτηση ήταν καλή, αλλά...» - Το μήνυμά της μετά τη δίωρη συνάντηση (βίντεο)

Οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση η Προσωπική Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν μετά την περίπου δίωρη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

Προς το παρόν δεν πρόκειται να υπάρξει νέα διευρυμένη συνάντηση είπε σε δηλώσεις της, εξάλλου.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους εξερχόμενη από την οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου, η κ. Ολγκίν είπε ότι όταν προετοιμάζεται το πεδίο για μια διαπραγμάτευση, «είναι πάντα καλό να είμαστε μαζί και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συζητάμε για πολλά πράγματα, ακόμα κι αν δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο ως αποτέλεσμα». Εξέφρασε την άποψη ότι οι δύο ηγέτες είχαν «μια καλή συζήτηση μεταξύ τους, επί της ουσίας και μεταξύ των ΜΟΕ».

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφους αν θα υπάρξει νέα συνάντηση, είπε ότι «εξαρτάται από αυτούς. Επειδή χρειαζόμαστε αποτελέσματα για τα ΜΟΕ. Περιμένω λοιπόν κάτι περισσότερο».

Ερωτηθείσα αν είναι απογοητευμένη από τα σημερινά αποτελέσματα, η κ. Ολγκίν είπε «όχι, δεν είμαι απογοητευμένη. Όλες οι διαδικασίες είναι δυναμικές. Αυτή είναι λίγο πιο αργή. Αλλά συνεχίζουμε».

Σχετικά με το αν οι δύο ηγέτες απάντησαν στο χθεσινό κάλεσμά της για πρόοδο, είπε: «Νομίζω ότι ίσως να το κάνουν. Όχι ακόμα».

Ερωτηθείσα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αναφέρθηκε στο ζήτημα του χαλλουμιού, λέγοντας ότι «θα γίνει σε ένα μήνα. Τα οδικά τέλη, σε τρεις εβδομάδες», αλλά ότι δεν ήθελε να είναι πιο ακριβής προς το παρόν επειδή πρέπει να δουλέψουν λίγο περισσότερο.

Όταν ρωτήθηκε για την διευρυμένη συνάντηση και «αν πρέπει να ξεχάσουμε την 5+1 τον επόμενο μήνα», απάντησε ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Σε γραπτή της δήλωση εξάλλου, η κ. Ολγκίν αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν τις προτάσεις τους για να χαράξουν μια πορεία προς την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Επίσης, αναφέρει, εξέτασαν τις εργασίες σχετικά με τον κατάλογο των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν τεθεί προηγουμένως στο τραπέζι, και σημείωσαν κάποια από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

«Θα συνεχίσουν τώρα τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Σημειώνεται στην γραπτή δήλωση ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της κ. Ολγκίν, η οποία σημείωσε ότι ένας τέτοιος άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος για την έκφραση απόψεων, ανησυχιών και ελπίδων. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια φάση πριν από τις διαπραγματεύσεις. Ο συνεχής και άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος» αναφέρει.

