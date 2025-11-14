Ο Δρ Μαλάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Η Λευκωσία πνίγεται από τα μικροσωματίδια» (ηχητικό)

Μια ηχηρή προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα στη Λευκωσία και τον τρόπο αλλά και για τις αρνητικές συνέπειες που δημιουργεί ο τρόπος που σχεδιάζονται οι πόλεις στην Κύπρο απηύθυνε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, υποστήριξε ότι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, κυρίως προϊόν της καύσης στα οχήματα εσωτερικής καύσης, αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Όπως εξήγησε, η ΕΕ μειώνει από το 2026 το αποδεκτό όριο από τα 25 μg/m³ στα 10 μg/m³, ενώ η Κύπρος ήδη κινείται σε επίπεδα γύρω στα 15 μg/m³, με τη Λευκωσία να καταγράφει 50% υψηλότερες συγκεντρώσεις από πόλεις όπως το Παρίσι.

«Το πρόβλημα δεν είναι πόσα αυτοκίνητα έχει μια πόλη, αλλά πώς σχεδιάζεις την πόλη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στο Παρίσι οι τοπικές αρχές μείωσαν τις εκπομπές με περιορισμούς στην κίνηση, ζώνες χαμηλής ρύπανσης και εναλλακτικές μετακινήσεις.

«Εμείς κάνουμε το αντίθετο: χτίζουμε περισσότερους δρόμους για να χωρέσουν περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης» υπογράμμισε .

«Η επιστήμη χτυπά καμπανάκι – μικροσωματίδια στον εγκέφαλο, μείωση προσδόκιμου ζωής»

Ο κ. Μαλάς παρέθεσε διεθνή στοιχεία, επισημαίνοντας ότι η μόνιμη διαβίωση κοντά σε κύριους οδικούς άξονες μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής έως και 12 μήνες.

Πρόσθεσε ότι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως τα πολύ μικρά σωματίδια καταλήγουν στον εγκέφαλο, με άγνωστες ακόμη μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. «Πολλά από αυτά δεν αποβάλλονται. Η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να κατανοεί τις συνέπειες», είπε.

«Δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις νέες οδικές αναπτύξεις»

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται για τη πρόταση του Δήμου Λευκωσίας για την επέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη, πρώην Ακαδημίας, διαμέσου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς, ο κ. Μαλάς υποστήριξε ότι το έργο θα περνά όχι μόνο μέσα από τη μοναδική μεγάλη πράσινη έκταση της Λευκωσίας, το δάσος Αθαλάσσας, αλλά και αγνοεί πλήρως τα νέα δεδομένα για τη ρύπανση.

«Οι υπηρεσίες που μίλησαν χθες στη Βουλή έδειξαν πλήρη άγνοια του περιβαλλοντικού κινδύνου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα οφείλει να προσαρμοστεί στις σύγχρονες αρχές βιώσιμου οδικού σχεδιασμού.

Υπενθύμισε ότι το έργο εμφανιζόταν στους προϋπολογισμούς εδώ και χρόνια με συμβολικά κονδύλια, αλλά φέτος εντάχθηκε με δαπάνη 700.000 ευρώ, κίνηση που υποδηλώνει πραγματική πρόθεση υλοποίησης. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι στη Βουλή «η κατάληξη δεν θα είναι θετική για το έργο».

Ακούστε την παρέμβαση τού Σταύρου Μαλά στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: