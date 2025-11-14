Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδα το απόγευμα – Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε νότιες και αργότερα σε ανατολικές περιοχές. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια καθώς και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και στα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά στα νότια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά παροδικά μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και στα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα καταστεί το απόγευμα παροδικά κυρίως συννεφιασμένος. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ έως την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.