ΕΥ: Καθυστερήσεις ετών και υπερβάσεις εκατομμυρίων σε μεγάλα έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου - Η έκθεση (pdf)

Σημαντικές χρονικές υπερβάσεις, αυξήσεις κόστους και προβλήματα στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων καταγράφει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα τρία μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου: την Πολυτεχνική Σχολή, το Κτήριο Βιολογικών Επιστημών με τους Κοινόχρηστους Χώρους Διδασκαλίας 03 και την Ιατρική Σχολή και Επιστημών Υγείας.

Συνολικά, και τα τρία έργα παρουσίασαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε ποσοστά από 11% έως 35% σε σχέση με τη συμβατική διάρκειά τους, ενώ οι εγκεκριμένες παρατάσεις έφτασαν έως και το 145% της αρχικής διάρκειας. Αντίστοιχα, η αύξηση του κόστους κυμάνθηκε από 5% έως 25%.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν διαχρονικές αδυναμίες στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό, έγκαιρη λήψη αποφάσεων και αποφυγή πρακτικών που υπονομεύουν την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει ως βασικό πρόβλημα τη συσσώρευση απαιτητικών εργασιών προς το τέλος του έργου, πρακτική που είχε εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οποία, όπως σημειώνεται, συνέβαλε καθοριστικά στην καθυστέρηση.

Πολυτεχνική Σχολή: καθυστέρηση 6 ετών και αύξηση κόστους έως €13,6 εκατ.

Το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 με αρχική συμβατική διάρκεια 40 μηνών, ολοκληρώθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή μετά την πάροδο 112 μηνών. Η συνολική καθυστέρηση ανήλθε στους 72 μήνες, εκ των οποίων οι 14 κρίθηκαν αδικαιολόγητοι, με αποτέλεσμα την επιβολή ρητρών ύψους €1,63 εκατ.

Παράλληλα, το κόστος του έργου αυξήθηκε σημαντικά. Από αρχικό συμβατικό ποσό €55,1 εκατ. πλέον ΦΠΑ, το εκτιμώμενο τελικό κόστος ανέρχεται πλέον σε περίπου €68,7 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την έγκριση τμηματικών παραλαβών που δεν προνοούνταν στη σύμβαση και μάλιστα εκ των υστέρων, χωρίς να τηρηθούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Κτήριο Βιολογικών Επιστημών: αδικαιολόγητη καθυστέρηση και επιπλέον κόστος €1,25 εκατ.

Για το Κτήριο Βιολογικών Επιστημών και τους Κοινόχρηστους Χώρους Διδασκαλίας 03, οι εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο του 2020 με συμβατική ολοκλήρωση τον Μάιο του 2023. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέντε μηνών, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €1,5 εκατ.

Το κόστος του έργου αυξήθηκε κατά €1,25 εκατ. πλέον ΦΠΑ λόγω εγκεκριμένων αλλαγών και απαιτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην προώθηση θεμάτων αλλαγών και απαιτήσεων στα αρμόδια όργανα, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν έως και τους οκτώ μήνες, επηρεάζοντας την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Ιατρική Σχολή: καθυστέρηση 4 μηνών και αύξηση κόστους €350 χιλ.

Το έργο της Ιατρικής Σχολής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 με συμβατική διάρκεια 36 μηνών και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2025. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών, με επιβολή ρητρών €196.000, καθώς και αύξηση κόστους €349.980 πλέον ΦΠΑ.

Πως απαντά το ΠΚ

Από πλευράς του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις γραπτές του θέσεις προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις και οι αυξήσεις κόστους στα έργα οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως τεχνικές δυσκολίες, αλλαγές και πρόσθετες απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, καθώς και σε εξωγενείς συνθήκες. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι, όπου διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ρήτρες στους Αναδόχους, ενώ τονίζει ότι έχουν ληφθεί και λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

