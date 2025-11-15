Ξανά στο τραπέζι η χρήση καμερών σε οχήματα - Πρόταση νόμου στη Βουλή

Παρά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, ακόμη δεν έχει ρυθμιστεί διά νόμου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας στην Κύπρο. Προς αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκε πρόταση νόμου από τον Σταύρο Παπαδούρη, εκ μέρους των Οικολόγων, ώστε να θεσμοθετηθεί η χρήση των καμερών, γνωστές ως dash cams.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου η τοποθέτηση τών υπό αναφορά συσκευών στα μηχανοκίνητα οχήματα και η χρήση του βιντεοσκοπημένου από αυτές υλικού να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση παρέχεται το δικαίωμα τοποθέτησης και λειτουργίας ηλεκτρονικής συσκευής καταγραφής εικόνας ή/και ήχου σε μηχανοκίνητα οχήματα, με την ταυτόχρονη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται επίσης ότι, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στη ρύθμιση της χρήσης των υπό αναφορά συσκευών, οι οποίες ενώ χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από πολίτες, λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη χρήση τέτοιων συσκευών έχει αναδείξει τη χρησιμότητά τους για την προστασία των οδηγών, την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων και την υποβοήθηση των Αρχών και των ασφαλιστικών εταιρειών στη διερεύνηση συγκεκριμένων περιστατικών.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να επιφέρει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας, για τη δημιουργία ενός διαφανούς και λειτουργικού νομικού πλαισίου», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Οι σημαντικότερες πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπουν ότι: Επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας ή/και ήχου σε ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και σε ιδιωτικά ή δημοσίας χρήσεως οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, για προσωπική χρήση και προστασία του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος, για τεκμηρίωση περιστατικών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της πρόκλησης ατυχήματος ή/και της εγκληματικής ενέργειας και παροχής στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές για σκοπούς διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων ή ατυχημάτων και για εποπτεία στόλων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης.

Προβλέπεται επίσης ότι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας ή/και ήχου και του παραγόμενου οπτικοακουστικού από αυτές υλικού διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (EE) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τις διατάξεις αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων στις διατάξεις της παραγράφου (α), δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή ποινή, δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (EE) 2016/679 και των άρθρων 32 και 33 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Επίσης, επιτρέπεται η συλλογή και χρήση βιντεοσκοπημένου υλικού από τις ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής εικόνας ή/και ήχου από τις αρμόδιες Αρχές ή και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη διερεύνηση τροχαίων αδικημάτων ή/και ατυχημάτων, καθώς και εγκληματικών ενεργειών. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η δημόσια αναπαραγωγή ή κοινοποίηση καταγραφών από ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας ή/και ήχου που περιλαμβάνουν πρόσωπα ή στοιχεία ταυτότητας τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και, σε περίπτωση ανήλικων προσώπων, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Τι είναι

Οι ως dash cams (dashboard cameras) είναι οι συσκευές καταγραφής που τοποθετούνται σε οχήματα προκειμένου να καταγράφουν τον εξωτερικό χώρο, όσο και την καμπίνα αυτού. Οι dash cams συνήθως τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του εσωτερικού του οχήματος, στο ταμπλό, στο παρμπρίζ ή στον καθρέφτη και αποτελούνται από μια ή και περισσότερες κάμερες που λειτουργούν ταυτόχρονα. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι dash cams δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από άλλους τύπους καμερών, με μόνη διαφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων προς τον ειδικό σκοπό της εγκατάστασης σε όχημα. Παρεμφερή λειτουργία με τις dash cams έχουν και οι κάμερες κράνους, που τοποθετούνται, όπως λέει και η ονομασία τους, στα κράνη των μοτοσυκλετιστών ή των ποδηλατών. Ο κύριος σκοπός της αγοράς και εγκατάστασης μιας dash cam είναι η συλλογή αποδεικτικού υλικού σε περίπτωση συμβάντος επί του οχήματος, είτε ενόσω αυτό βρίσκεται σε κυκλοφορία στον δρόμο ή και κατά τη διάρκεια της στάθμευσής του.