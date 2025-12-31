O «Πολίτης» εύχεται σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 2026 μπαίνει σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, με προκλήσεις αλλά και δυνατότητες. Σε αυτό το περιβάλλον, συνεχίζουμε με προσήλωση στη δημοσιογραφική δεοντολογία, την εγκυρότητα και την πολυφωνία.

Με αισιοδοξία, ευθύνη και πίστη στις αξίες της ενημέρωσης, η συντακτική ομάδα της ηλεκτρονικής σελίδας ενημέρωσης και της εφημερίδας «Πολίτης» σας εύχεται καλό νέο έτος.

Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά ειρήνης, προόδου και συλλογικής αντοχής.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, την ανάγνωση και την κριτική σας.

Μαζί συνεχίζουμε.

Καλή χρονιά!

Η Συντακτική Ομάδα του «Πολίτη»

