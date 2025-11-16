Όταν ο Χασαπόπουλος καρφώνει τον πρώην μάστρο του – Καλεσμένος στο πρώτο podcast του Χριστόφορου Τορναρίτη (βίντεο)

Σε καταγγελίες εναντίον του επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη προχώρησε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του τέως Γενικού Ελεγκτή. Ο κ. Χασαπόπουλος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του podcast που καθιέρωσε ο Χριστόφορος Τορναρίτης, με τίτλο «Not Fake The Podcast».

Όταν ήταν διευθυντής στο τμήμα ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών δεν επέτρεπε στην Ελεγκτική Υπηρεσία να ασκεί έλεγχο, ανέφερε ο κ. Χασαπόπουλος. Ακολούθως υποστήριξε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του έστελνε υλικό για να αναρτά ο ίδιος στη γνωστή σελίδα «Ομάδα στήριξής του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη», την οποία διαχειριζόντας ο Ανδρέας Χασαπόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χασαπόπουλος ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του έστελνε υλικό μέσω του Whatsapp διότι΄ήταν δύσκολο να ανιχνεύσει κάποιος τη συνομιλία τους στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μάλιστα ο κ. Χασαπόπουλος είπε ότι «μου έστελνε κείμενο και φωτογραφία», λέγοντας ότι ήδη δημοσιεύτηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα από τα μηνύματα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ακολούθως, ο κ. Χασαπόπουλος ανέφερε ότι επιφυλάσσεται για τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων, με τον κ. Τορναρίτη να δηλώνει ότι ενδεχομένως σήμερα ή αύριο κάποια από τα μηνύματα να δουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην γνωστή υπόθεση για ανάρμοστη συμπεριφορά ότι δεν είχε σχέση με τη συγκεκριμένη σελίδα. Ενώ το δικαστήριο στην απόφαση του συμπεριέλαβε στοιχεία για τη δράση συγγενικών προσώπων του τέως Γενικού Ελεγκτή στη σελίδα.

Ερωτηθείς από τον Χριστόφορο Τορναρίτη εάν είχαν δίκαιο οι 8 δικαστές στην απόφαση τους, ο κ. Χασαπόπουλος απάντησε ότι πολλές φορές ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «ξέφευγε από τα όρια».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ανδρέα Χασαπόπουλου στο «Not Fake The Podcast»: