Πιάνει δουλειά τη Δευτέρα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Πιάνει δουλειά τη Δευτέρα, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ατζέντα της επιτροπής, στο διαδικαστικό κομμάτι θα γίνει εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογή των προνοιών του κανονισμού 41Α και ακολούθως θα γίνει προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.

Αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

Όσον αφορά τη νομοθετική εργασία, θα συνεχιστεί η κατ’ άρθρον συζήτηση του περί της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών και Μεταφοράς του Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών Νόμου του 2025.

Νόμος για αναφορά παραβάσεων κανονισμού ΕΚ

Επίσης, θα συνεχιστεί η συζήτηση επί της αρχής όσον αφορά τον περί της Διαδικασίας Αναφοράς Πραγματικών ή Πιθανών Παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 596/2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2025.

Ο νόμος αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή επιμέρους προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.

Σε υπόμνημα που προώθησε στην Επιτροπή Οικονομικών, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, εκφράζει συμφωνία με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Προϋπολογισμός Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση επί της αρχής για τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2026 Νόμου του 2025. Συγκεκριμένα θα εξεταστεί έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ποσού ύψους €1.870.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Προϋπολογισμός Φορέα Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Επίσης, θα συζητηθεί ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2026 Νόμος του 2025 και συγκεκριμένα Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους €1.001.644 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Τέλος, θα τεθεί επί τάπητος o περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2026 Νόμος του 2025 και συγκεκριμένα το θέμα έγκρισης πληρωμής από το Ταμείο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ποσού ύψους €944.263 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.