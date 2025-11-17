Ποινή €16.500 από Δικαστήριο σε εταιρείες για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα

Συνολική ποινή ύψους €16.500 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε νομικά πρόσωπα που παράβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μετά από δίωξη που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία αφορούσε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Επίσης, σε ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι το Δικαστήριο καταδίκασε δύο φυσικά πρόσωπα σε πρόστιμο €3500 και €2000 αντίστοιχα, για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό προσώπου στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα τα οποία το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε με συνολική ποινή ύψους €16.500, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι η μία εταιρεία είναι η «PELASGOS HOMES & CONSTRUCTIONS LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην κατασκευή κτηρίων, σε πρόστιμο €7.000 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Το Τμήμα αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία παρέλειψε τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων στην εκσκαφή που έγινε για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη υψομετρική διαφορά και κλίση του πρανούς και άλλες ιδιαιτερότητες του έργου, ήτοι (α) να τοποθετήσει κατάλληλη αντιστήριξη κατά μήκος του πρανούς αυτής της εκσκαφής ή/και (β) να διαμορφώσει κατάλληλα την κλίση του πρανούς με τη δημιουργία αναβαθμίδων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της, ο οποίος ενώ βρισκόταν στην εσωτερική πλευρά του τοίχου αντιστήριξης και εκτελούσε εργασίες υγρομόνωσης καταπλακώθηκε από όγκους χώματος που είχαν καταρρεύσει από το πρανές.

Επίσης, παρέλειψε τον καθορισμό των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των κινδύνων που αφορούσαν τις εργασίες υγρομόνωσης του τοίχου αντιστήριξης.

Επιπλέον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι η εταιρεία παρέλειψε μέριμνα για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, πριν την έναρξη των διαφόρων εργασιών, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης, ώστε να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο αυτό η μέθοδος εργασίας και τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνταν με βάση την εκτίμηση των κινδύνων, για την εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του τοίχου αντιστήριξης.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε την εταιρεία «ΛΟΙΖΟΥ & ΣΙΑΜΤΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ως ανάδοχος - μελετητής/ επιβλέποντας του έργου, σε πρόστιμο €1.500 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 για παράλειψη διασφάλισης της εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου.

Επίσης, αναφέρει ότι το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «ABA POLARIS LTD» ως κύριος του έργου, σε πρόστιμο €2.500 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 για παράλειψη διασφάλισης ότι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που εκπονήθηκε ήταν επαρκές και κατάλληλο και περιελάβανε, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούσαν τις εργασίες υγρομόνωσης του τοίχου αντιστήριξης, εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσωπα στην εργασία σε κίνδυνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ