Επιστροφή στην άνοιξη: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά, έρχεται και σκόνη - Ο καιρός αναλυτικά

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά, κυρίως στις παράλιες περιοχές, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα νότια θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. 

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα ανατολικά παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί σημαντικά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

