Ικανοποίηση στην κοινότητα Παναγιά από συνάντηση Κοινοτικού Συμβουλίου με ΥΠΕΣ

Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου Παναγιάς και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, με κύριο θέμα την ένταξη του ώριμου έργου εξωραϊσμού του πυρήνα της Κοινότητας Παναγιάς Γ’ φάση, στον Κρατικό Προϋπολογισμό για χρηματοδότηση και υλοποίηση του, εντός του έτους 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για προώθηση της ένταξης του έργου εντός του έτους 2026 καθώς και η συνέχιση και ολοκλήρωση του το 2027, στο πλαίσιο του ήδη υφιστάμενου και συνεχόμενου προγράμματος εξωραϊσμών όψεων κτιρίων και υπογειοποιήσεων υπηρεσιών στην κοινότητα.

Όπως αναφέρεται, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή και αισθητική παρέμβαση για την Κοινότητα Παναγιάς.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου για στήριξη της πρότασης ένταξης και παράλληλα συζητήθηκε η αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης του Κοινοτικού Συμβουλίου από το Κράτος, με στόχο την ενδυνάμωση του του σε ό,τι αφορά την υλοποίηση έργων υποδομής και την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών της κοινότητας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς και ο Σύνδεσμος Αποδήμων Παναγιάς εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίηση τους από τη στάση και τη θετική προσέγγιση του Υπουργού για το συγκεκριμένο Έργο και για την οικονομική στήριξη , καθώς και από την στήριξη που επιδεικνύει η Κυβέρνηση προς την Κοινότητά.

Εξέφρασαν επίσης τις θερμές τους ευχαριστίες για το ενδιαφέρον, τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και του ίδιου του Υπουργού και την έμπρακτη στήριξη προς την κοινότητας τους.