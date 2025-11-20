«Πρώτα ο διάλογος, μετά τα έργα στο κέντρο» λέει η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λεμεσού για Ανεξαρτησίας

Ανακοίνωση σχετικά με συναντήσεις που είχε με καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου της Λεμεσού εξέδωσε η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι συναντήσεις αφορούσαν κυρίως τα επικείμενα έργα για την οδό Ανεξαρτησίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με επαγγελματίες και καταστηματάρχες της οδού Ανεξαρτησίας στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, με σκοπό την καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή και την κατανόηση των αναγκών της τοπικής αγοράς.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινό στόχο την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης και στήριξης του ιστορικού κέντρου και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ είχε ήδη τοποθετηθεί στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και υπερψηφίστηκε η θέση μας ότι, εάν και εφόσον προκηρυχθεί νέα προσφορά για έργα στην οδό Ανεξαρτησίας και το ευρύτερο κέντρο, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά πως ο προσφοροδότης που θα αναλάβει το έργο οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους.

Συγκεκριμένα, οφείλει να διαβουλευθεί με τους καταστηματάρχες, τους τεχνικούς και αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου, καθώς και με συγκοινωνιολόγους ή άλλους ειδικούς, ώστε πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν κατάλληλα park & ride, επαρκείς υποδομές για τη λειτουργία των λεωφορείων και επαρκείς χώροι στάθμευσης.

Θεωρούμε απαραίτητο όπως ακουστούν οι απόψεις των επηρεαζόμενων επαγγελματιών, των κατοίκων και όλων όσοι θα επηρεαστούν από τα έργα, και πριν προχωρήσει οποιαδήποτε υλοποίηση να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων.

Η Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ εκφράζει τη στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών και παραμένει στο πλευρό τους, προωθώντας πρωτοβουλίες που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, την εύρυθμη λειτουργία και την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού.