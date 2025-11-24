Ανακαλούνται οχήματα, τρακτέρ και φορτηγά - Νέα λίστα από ΤΟΜ

Σε ανάκληση οχημάτων, που γνωστοποιήθηκαν ως επικίνδυνα μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε.Safety Gate καλεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι μεταξύ των οχημάτων βρίσκονται εμπορικά και επιβατικά αυτοκίνητα, τρακτέρ και φορτηγά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΤΟΜ έλαβε ενημέρωση από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 47η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Τα οχήματα είναι Toyota Proace and Proace Verso (Όχημα Μεταφοράς Εμπορευμάτων και Επιβατικό αυτοκίνητο) των ετών 2022 - 2025, Volkswagen (VW) eTouareg (Επιβατικό αυτοκίνητο) της περιόδου 27/09/2018 - 21/08/2024, New Holland T6, T7 (Τρακτέρ για γεωργική ή δασική χρήση) της περιόδου 06/03/2025 - 30/09/ 2025, CASE IH Maxxum 125, Maxxum 145, Maxxum 150, Puma 150, Puma 165, Puma 175 (Τρακτέρ για γεωργική ή δασική χρήση) της περιόδου 06/03/2025- 30/09/2025, και φορτηγό Μitsubishi Fuso eCanter της περιόδου 23/06/2023 - 30/04/2024.

Το ΤΟΜ καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω οχήματα να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ