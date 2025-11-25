Άγνωστοι βανδάλισαν και έκλεψαν μέρος του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Λάρνακας

Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας.

Αγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς και έκλεψαν μέρος του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στη Λάρνακα, ακόμη και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης.

Σε ανακοίνωση του Δήμου εκφράζεται «βαθιά λύπη και αγανάκτησή» για τα πρόσφατα περιστατικά βανδαλισμού στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης. Όπως αναφέρεται, «άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε φιγούρα χιονάνθρωπου, η οποία είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν φθορές και κλοπές στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο που βρίσκεται στην Πλατεία Ευρώπης, καθώς και στα λαμπιόνια του σιντριβανιού, αλλά και σε διάφορα σημεία του χριστουγεννιάτικου διακόσμου».

Ο Δήμος Λάρνακας «καλεί όλους τους πολίτες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο και να συμβάλουν στην προστασία του εορταστικού στολισμού, ώστε όλοι να μπορέσουμε να απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα».

Ακόμα ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

