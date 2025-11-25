Αρχή κατά της Διαφθοράς: Με πρόνοιες και διαδικασίες απαντά στις επικρίσεις και πιέσεις για Αγγελίδη

Διαδικασίες και πρόνοιες επικαλείται η Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας στις επικρίσεις για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της εξέτασης των καταγγελιών, που εκκρεμούν, εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, μετά και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παραίτησή του.

Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση, η τοποθέτησή της έρχεται μετά από πιέσεις από πολιτικούς και δημοσιογράφους, ενώ χαρακτηρίζει ως «φήμες» τα δημοσίευματα και τις δηλώσεις που σχετίζονται με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζει, ότι «ουδεμία επίσημη τοποθέτηση έχει γίνει επί του θέματος από τους ενδιαφερομένους· γι’ αυτό και η Αρχή θεωρεί λάθος να τοποθετηθεί επί των θεμάτων αυτών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική δήλωση από τα άτομα στα οποία αποδίδονται οι δηλώσεις».

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντά, επίσης, στις κατηγορίες ότι η Αρχή παραλείπει να ενημερώσει το κοινό για τις καταγγελίες που διερευνά και διεκπεραιώνει, σημειώνοντας ότι «δυνάμει της Νομοθεσίας και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, όλες οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια της αποστολής της, δεν δημοσιοποιούνται».

Όπως τονίζεται, οι διαδικασίες εξέτασης των καταγγελιών αποτελούνται από δύο στάδια:

(α) Προκαταρκτική Εξέταση: Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας καταγγελίας στο στάδιο αυτό, η υποχρέωση της Αρχής είναι να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα. Δεν υπάρχει πρόνοια για ενημέρωση του καταγγελλομένου.

(β) Έρευνα: Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας, η Αρχή ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους.

