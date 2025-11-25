Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Με πρόνοιες και διαδικασίες απαντά στις επικρίσεις και πιέσεις για Αγγελίδη

ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

Header Image

«Ουδεμία επίσημη τοποθέτηση έχει γίνει επί του θέματος από τους ενδιαφερομένους», σημειώνει η Αρχή.

Διαδικασίες και πρόνοιες επικαλείται η Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας στις επικρίσεις για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της εξέτασης των καταγγελιών, που εκκρεμούν, εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, μετά και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παραίτησή του.

Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση, η τοποθέτησή της έρχεται μετά από πιέσεις από πολιτικούς και δημοσιογράφους, ενώ χαρακτηρίζει ως «φήμες» τα δημοσίευματα και τις δηλώσεις που σχετίζονται με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζει, ότι «ουδεμία επίσημη τοποθέτηση έχει γίνει επί του θέματος από τους ενδιαφερομένους· γι’ αυτό και η Αρχή θεωρεί λάθος να τοποθετηθεί επί των θεμάτων αυτών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική δήλωση από τα άτομα στα οποία αποδίδονται οι δηλώσεις».

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντά, επίσης, στις κατηγορίες ότι η Αρχή παραλείπει να ενημερώσει το κοινό για τις καταγγελίες που διερευνά και διεκπεραιώνει, σημειώνοντας ότι «δυνάμει της Νομοθεσίας και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, όλες οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια της αποστολής της, δεν δημοσιοποιούνται».

Όπως τονίζεται, οι διαδικασίες εξέτασης των καταγγελιών αποτελούνται από δύο στάδια:

(α) Προκαταρκτική Εξέταση: Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας καταγγελίας στο στάδιο αυτό, η υποχρέωση της Αρχής είναι να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα. Δεν υπάρχει πρόνοια για ενημέρωση του καταγγελλομένου.

(β) Έρευνα: Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας, η Αρχή ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Αρχής ΕΔΩ.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα