Υπό οκταήμερη κράτηση 32χρονος για υπόθεση απόπειρας φόνου 49χρονου στη Λάρνακα

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα, Τρίτη διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 32 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα, σε υποστατικό στη Λάρνακα, όπου άντρας ηλικίας 49 ετών φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο, με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, έφερε θλαστικά τραύματα στον λαιμό και στα χέρια. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 32χρονου, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

ΚΥΠΕ

