Πανήγυρις Αποστόλου Ανδρέα Πανάγρων: Πρώτος εορτασμός μετά το 1974

Οι διoργανωτές καλούν όσους κατάγονται από τα Πάναγρα, αλλά και ευρύτερα το κοινό, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη διάσταση της κοινότητας «να τιμήσει τον προστάτη της υπό τις σημερινές συνθήκες εκτοπισμού».

Για πρώτη φορά μετά από το 1974, οι εκτοπισμένοι από τα Πάναγρα της επαρχίας Κερύνειας προχωρούν στη διοργάνωση επίσημων θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αποστόλου Ανδρέα, του παραδοσιακού πολιούχου της κοινότητας. Οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα σ, με τη συμμετοχή της Ενοριακής Επιτροπής, του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανάγρων και του Σωματείου «Πάναγρα Επιστροφή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα ξεκινά το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου με την υποδοχή τιμίου λειψάνου του Αποστόλου Ανδρέα στη συμβολή των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου και Αποστόλου Βαρνάβα. Θα ακολουθήσει πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσοστόμου. Μετά την ολοκλήρωση του εσπερινού, θα προσφερθεί κέρασμα στους παρευρισκόμενους.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με τη τέλεση Όρθρου και Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, επίσης προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κυρηνείας. Η διοργάνωση επισημαίνει ότι ο εορτασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για τους εκτοπισμένους κατοίκους των Πανάγρων, καθώς συνιστά σύμβολο συνέχειας, μνήμης και συλλογικής παρουσίας μετά από μισό αιώνα μακριά από τον φυσικό τους τόπο.

