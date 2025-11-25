Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πάφος : Ανανεωμένος ο φετινός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος (φώτος)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επίκεντρο του διάκοσμου αποτελεί η Πλατεία Κέννεντυ, η οποία μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό κόμβο των εορταστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Ανανεωμένος και αναβαθμισμένος είναι ο φετινός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στην πόλη της Πάφου, αποτελώντας βασικό εργαλείο στην προσπάθεια του Δήμου να δημιουργήσει μια γιορτινή, φωτεινή και ζεστή ατμόσφαιρα, αντάξια της νέας εικόνας και δυναμικής της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πέρα από την επέκταση του διάκοσμου στις συνοικίες, νέο στοιχείο και καινοτομία του φετινού διάκοσμου αποτελεί η ενεργός εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών ως χορηγών, οι οποίες ανέλαβαν τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του διάκοσμου σε κύριους κυκλικούς κυκλοφοριακούς κόμβους.

Όπως αναφέρεται, οι οργανισμοί που στηρίζουν την προσπάθεια του Δήμου είναι: Korantina Homes, Island Blue Cyprus, Όμιλος Εταιρειών Leptos, Υπεραγορές Αλφαμέγα, Pafilia Property Developers, Υπεραγορές Σκλαβενίτης και The International School of Pafos.

Η συμβολή τους στέλνει το αισιόδοξο μήνυμα της έμπρακτης στήριξης από παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Πάφου, του κοινού στόχου για μια πιο όμορφη, χαρούμενη και φιλική προς όλους πόλη.

Λαμπερή εκκίνηση της εορταστικής περιόδου θα αποτελέσει η μεγάλη εκδήλωση της ερχόμενης Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Κέννεντυ, στις 6.30 μ.μ., με την τελετουργική αφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου από τον Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, που θα επενδυθεί με ένα πλούσιο και υποβλητικό πρόγραμμα με μουσική, χορό και ατμόσφαιρα εορταστικής ξεγνοιασιάς για μικρούς και μεγάλους.

