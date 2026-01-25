ΔΗΣΥ: Καλεί τον Φειδία να απολογηθεί για το σχόλιο του για τα άτομα με νοητική υστέρηση

Με κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) το ανάρμοστο σχόλιο του Ευρωβουλευτή ειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, όπου φιλοξενούνταν ο παρα-αθλητής κολύμβησης Λοΐζος Χρυσάνθου.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα τονίζει ότι η επαίσχυντη αναφορά του Ευρωβουλευτή σε πάρα-αθλητες με νοητική υστέρηση προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη και προκαλεί οργή και αγανάκτηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το ανάρμοστο, άκρως απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η επαίσχυντη αναφορά του στους πάρα-αθλητές με νοητική αναπηρία προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη, τον κάθε αξιοπρεπή πολίτη ξεχωριστά, και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και αγανάκτηση.

Τέτοια σχόλια για συμπολίτες μας με αναπηρία δεν έχουν καμία θέση όχι μόνο στον δημόσιο διάλογο αλλά πουθενά στην κοινωνία μας.

Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, αν έχει την ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι να απολογηθε