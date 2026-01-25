Σκέφτηκε κανείς γιατί ένας μεγάλος οργανισμός όπως η Google ή το chatgpt έρχονται και προτείνουν στην κυβέρνηση δωρεάν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τα σχολεία μας;

Ακούσαμε τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, να κάνει λόγο για δωρεά €500.000 προς αυτή την κατεύθυνση από το Chat αλλά έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας τα λένε όλα. Ούτε καν τα μισά. Κάθε φορά που μια τέτοια εταιρεία-κολοσός κάνει μια εισφορά, από πίσω έρχεται μια προϋπόθεση που μπορεί να κοστίζει στο κράτος εκατομμύρια ετησίως.

Μιλάμε για συμφωνίες αποθήκευσης κυβερνητικών δεδομένων στους σέρβερ των εταιρειών αυτών που -όπως αντιλαμβάνεστε- στοιχίζουν πολύ περισσότερο από κάποιες δωρεές. Με λίγα λόγια, ποιος θα μας εξηγήσει τι κρύβεται πίσω από αυτές τις συμφωνίες;

ΘΟΥΚΗΣ