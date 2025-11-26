Νέα εξώδικα πρόστιμα και ποινές για νέους οδηγούς

Η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής θα εξετάσει στην αυριανή της συνεδρία δέσμη προτάσεων νόμου, με στόχο την εισαγωγή ειδικών, αυστηρών ρυθμίσεων που στοχεύουν στη μηδενική κατανάλωση αλκοόλης από τους νέους οδηγούς (κατόχους άδειας τα πρώτα τρία χρόνια), τους κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευομένου, καθώς και από τα άτομα που δεν διαθέτουν άδεια οδήγησης.

Οι προτάσεις νόμου, τέσσερις στον αριθμό, κατατέθηκαν από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Πάφου, Χρύσανθο Σαββίδη, και προβλέπουν κλιμακωτά εξώδικα πρόστιμα από €125 έως €500. Όσοι δεν τα πληρώσουν θα παραπέμπονται ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 15 ημέρες έως δύο χρόνια και χρηματικές ποινές από €750 έως €10.000.

Όσοι από τους οδηγούς ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες και συλληφθούν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης με αναλογία άνω των 36 mg/100 ml στην εκπνοή και άνω των 82 mg/100 ml στο αίμα, θα παραπέμπονται απευθείας σε δίκη. Στις προτάσεις νόμου περιλαμβάνεται, επίσης, πρόνοια για δυνατότητα παρουσίασης του οδηγού ενώπιον δικαστηρίου εντός επτά ημερών από τη διάπραξη του αδικήματος.

Στόχος των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων παραβάσεων και δυστυχημάτων.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, από το 2010 μέχρι το 2024 καταγράφηκαν 733 νεκροί σε οδικές συγκρούσεις, εκ των οποίων οι 181 έχασαν τη ζωή τους οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο πίνακας που δημοσιεύουμε είναι αρκούντως διαφωτιστικός.

Τι ισχύει σήμερα

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι κάτοχοι άδειας οδήγησης τα τρία πρώτα χρόνια μπορούν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ μικρότερο των 9 mg/100 ml. Με βάση τις προτάσεις νόμου του βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύσανθου Σαββίδη, το όριο αλκοόλης μηδενίζεται. Για τους υπόλοιπους οδηγούς εξακολουθεί να ισχύει το ανώτατο όριο αλκοόλης των 22 mg/100 ml.

Τα τρία εξώδικα πρόστιμα

Σύμφωνα με τις προτάσεις νόμου, οδηγός που συλλαμβάνεται να οδηγεί μεθυσμένος και ανήκει στις κατηγορίες των νέων οδηγών και των μαθητευόμενων οδηγών ή των μη εχόντων άδεια οδήγησης ή άδεια μαθητευομένου, θα τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο ως ακολούθως:

Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή του είναι μικρότερη των 10 mg/100 ml και στο αίμα του μικρότερη των 22 mg/100 ml, θα τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €125.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα του υπερβαίνει τα 9 mg/100 ml ή τα 21 mg/100 ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 23 mg/100 ml ή των 52 mg/100 ml αντίστοιχα, θα τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €250.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 mg/100 ml ή τα 51 mg/100 ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 36 mg/100 ml ή των 82 mg/100 ml αντίστοιχα, θα τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €500.

Δέον να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 36 mg/100 ml ή τα 82 mg/100 ml αντίστοιχα, ο οδηγός θα παραπέμπεται σε δίκη.

Οι κλιμακωτές ποινές

Οδηγός που συλλαμβάνεται μεθυσμένος και ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, σε περίπτωση παραπομπής του σε δίκη είτε λόγω παράλειψης εξόφλησης του εξώδικου προστίμου είτε λόγω υπέρβασης των ορίων αλκοόλης που ρυθμίζονται με εξώδικο πρόστιμο, θα αντιμετωπίζει τις ακόλουθες ποινές, εφόσον καταδικαστεί:

1 Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή του είναι μικρότερη των 10 mg/100 ml και στο αίμα του μικρότερη των 22 mg/100 ml, θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €750.

2 Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 9 mg/100 ml ή τα 21 mg/100 ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 23 mg/100 ml ή των 52 mg/100 ml αντίστοιχα, θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1.500 ή στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω ποινών.

3 Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 mg/100 ml ή τα 51 mg/100 ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 36 mg/100 ml ή των 82 mg/100 ml αντίστοιχα, θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3.000 ή στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω ποινών.

4 Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 mg/100 ml ή τα 81 mg/100 ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 56 mg/100 ml ή των 127 mg/100 ml αντίστοιχα, θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω ποινών.

5 Σε περίπτωση κατά την οποία η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 mg/100 ml ή τα 126 mg/100 ml αντίστοιχα, θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω ποινών.

Συμφωνεί το Υπουργείο Μεταφορών

Με επιστολή του προς την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι συμφωνεί με τις προτάσεις νόμου του κ. Σαββίδη, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για την ψήφισή τους.