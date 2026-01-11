Ιράν: Πάνω από 500 νεκροί στις διαδηλώσεις λένε ομάδες ακτιβιστών

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ