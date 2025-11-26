Καταγγελίες-σοκ στις φυλακές: Μετακινήσεις κρατούμενης ακόμη και σε... παραλία τα Σαββατοκύριακα!

Νέα υπόθεση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, διερευνάται εδώ και εβδομάδες υπό άκρα μυστικότητα, προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές και αναστάτωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», αφορά καταγγελία κρατούμενης ιρανικής καταγωγής, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά. Η κρατούμενη φέρεται να αποκάλυψε στις ανακριτικές Αρχές περιστατικά που λάμβαναν χώρα στις φυλακές υπό τη διεύθυνση της Άννας Αριστοτέλους, η οποία βρίσκεται σε διαθεσιμότητα για άλλη ποινική υπόθεση.

Η κρατούμενη απευθύνθηκε οικειοθελώς στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές πολύωρες καταθέσεις εντός των φυλακών, ενώ για λόγους ασφαλείας και προστασίας της μαρτυρίας της, η κρατούμενη μεταφέρθηκε εκτός σωφρονιστικού ιδρύματος.

Όπως ισχυρίστηκε στις καταθέσεις της, για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά διαστήματα μεταφερόταν από τη γυναικεία πτέρυγα σε συγκεκριμένο γραφείο, όπου παρέμενε για ώρες. Εκεί, φέρεται να συμμετείχε σε ανάρμοστες πράξεις με άλλα πρόσωπα. Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί ορίζουν ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να βρίσκονται τις πτέρυγες μέχρι τις 21:00 τις καθημερινές και μέχρι τις 22:00 τα σαββατοκύριακα, η ίδια υποστηρίζει πως συχνά βρισκόταν εκτός πτέρυγας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρχεία τις πτέρυγας φαίνεται να καταγράφουν συχνές εξόδους τις, οι οποίες εξετάζονται από τις Αρχές.

Μετακινήσεις εκτός φυλακών

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του «ΠΟΛΙΤΗ», εξίσου σοβαροί και οι ισχυρισμοί που αφορούν εξόδους της κρατούμενης εκτός φυλακών τα Σαββατοκύριακα, συνοδευόμενη μάλιστα, από υψηλόβαθμα στελέχη του σωφρονιστικού ιδρύματος, σύμφωνα με τη μαρτυρία που βρίσκεται υπό εξέταση. Η μαρτυρία αναφέρει μετακινήσεις της Ιρακινής, σε παραλιακές περιοχές για μπάνιο, ενώ φέρεται να υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που εξετάζεται.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν παραληφθεί έγγραφα από τις φυλακές τα οποία μελετώνται, ενώ έχει ξεκινήσει και η λήψη καταθέσεων από μέλη του προσωπικού που φέρονται να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα.

Η θέση της Άννας Αριστοτέλους

Η πρώην διευθύντρια των Φυλακών, μέσω του δικηγόρου της Χρίστου Τριανταφυλλίδη, δηλώνει πως δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό και ότι δεν θα επέτρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί κάτι ανάλογο εν γνώσει της. Απορρίπτει πλήρως κάθε αναφορά σε τέτοιες ενέργειες και δηλώνει πως παρακολουθεί με έκπληξη τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης τόνισε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα με κάθε νόμιμο μέσο, προσθέτοντας ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την τελική δικαίωσή της Άννας Αριστοτέλους, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της διαδικασίας και της ζημιάς που ενδέχεται να υποστεί εν τω μεταξύ.