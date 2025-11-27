Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο του εμπρησμού των οχημάτων συνεργάτη του Δημοσθένους στην Λεμεσό

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκεται βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που καταγράφει το πρόσωπο που έθεσε φωτιά σε τέσσερα πολυτελή οχήματα γνωστού επιχειρηματία, συνολικής αξίας πέραν του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά για τα κίνητρα ξεκαθαρίζει η Αστυνομία, καθώς ο παραπονούμενος ήταν στενός συνεργάτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις του στην ΑΔΕ Λεμεσού, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι η φωτιά στα τέσσερα οχήματα, ιδιοκτησίας 40χρονου επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Λεμεσό, εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ αυτά βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο στάθμευσης γραφείων εταιρείας, στην περιοχή Μουτταγιάκας.

«Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε τη σκηνή και η φωτιά κατασβέστηκε», είπε ο κ. Κυριάκου και πρόσθεσε ότι «από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς τέσσερα οχήματα πολυτελείας, η αξία των οποίων ξεπερνά το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ».

Από τη σκηνή, συνέχισε, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων, ενώ ερωτηθείς αν τα οχήματα διέθεταν πιστοποιητικό ασφάλισης, είπε πως αυτό θα ξεκαθαρίσει με την κατάθεση που θα δώσει ο ιδιοκτήτης.

Σε παρατήρηση ότι κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφει την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι φαίνεται πως ο δράστης έγινε αντιληπτός από φρουρό της ιδιωτικής ασφάλειας, που βρισκόταν στην περιοχή, «προσπάθησε να πλησιάσει, όμως υπήρξε ανάφλεξη με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή».

Ερωτηθείς κατά πόσο η υπόθεση συνδέεται με τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, του οποίου ο 40χρονος ήταν στενός συνεργάτης, είπε πως «όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται όμως δεν υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία που να συνδέει τις δυο υποθέσεις, δηλαδή της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους με τον ψεσινό εμπρησμό».

«Τα υπόλοιπα, όσον αφορά συνεργασίες και κάποιες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι υπό διερεύνηση και όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται και θα ελεγχθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων», συμπλήρωσε ο Βοηθός Αστυνομίας Διευθυντής Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ