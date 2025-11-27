Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με την κατάθεση «αστυνομικών» συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διαδικασία της Πέμπτης κατέθεσαν τρία μέλη της «αστυνομίας» αναφορικά με τις «κατηγορίες» που αντιμετωπίζουν οι δύο Ε/κ, ενώ έγινε αναφορά και στην εμπλοκή κτηματομεσίτη στην εν λόγω υπόθεση.

Με την κατάθεση τριών «αστυνομικών» συνεχίστηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «κατηγορούνται» από το κατοχικό καθεστώς για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» ορίστηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 13:30.

Πηγή: ΚΥΠΕ

