Κατάλογος εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,2 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργικό – Επόμενος σταθμός η ΕΕ (βίντεο)

Τον κατάλογο των εξοπλιστικών προγραμμάτων που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας στα πλαίσια του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, εγκρίθηκε ο κατάλογος των εξοπλιστικών προγραμμάτων και το Υπουργείο του θα τον καταθέσει στις 30 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Όταν εγκριθεί οριστικά αυτή η διαδικασία, τότε θα είμαστε σε θέση ή θα έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε, να αντλούμε κεφάλαια μέσα από αυτό το πόσο το οποίο μας έχει εγκριθεί και είναι 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ευρώ, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση αυτών των λεφτών για ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης στα πλαίσια των εξαγγελιών που αφορούν τη δυνατότητα της Ευρώπης να εξοπλιστεί μέσω αυτού του προγράμματος που λέγεται Κανονισμός SAFE», πρόσθεσε.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν. Εξήγησε ότι, «σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών, θα αποφασίζουμε και θα εγκρίνουμε μαζί το ποσό το οποίο θα αντλήσουμε από αυτήν την χαμηλότοκη δανειοδότηση που μας προσφέρεται και θα κατατίθεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας και μέσω της Βουλής θα εγκρίνονται τα ποσά για να προχωρούμε στην ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε ποια είδη αμυντικών προγραμμάτων επικεντρώνεται το Υπουργείο, ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους δοθεί η δυνατότητα να ενισχύσουν την αμυντική τους θωράκιση, «εξ’ αφορμής αν θέλετε και του κυρίου γεγονότος που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια που είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

«Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, να μου επιτρέψετε για ευνόητους λόγους να μην εισέλθω σε λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι όταν μιλούμε για εξοπλιστικά προγράμματα «πάντα να πηγαίνει το μυαλό σας σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία η οποία είναι μια ειρηνική χώρα, που αφορούν την αποτρεπτική ισχύ και την αμυντική θωράκιση ό,τι και αν περιλαμβάνει ο όρος αμυντική θωράκιση».

«Σε καμία περίπτωση τα εξοπλιστικά τα οποία έχουμε καταθέσει σε αυτόν τον κατάλογο δεν αφορούν οπλικά συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε επιθετικές διαθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε. «Είναι καθαρά για αμυντικούς σκοπούς και λαμβάνοντας πάντα υπόψη, και να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη χώρα εδώ και 51 χρόνια και αυτονόητο η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να ισχύει την άμυνα της», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν κάποια από αυτά τα οποία εγκρίθηκαν αφορούν την κυπριακή αμυντική βιομηχανία, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της εξαγγελίας αυτού του προγράμματος από την ΕΕ είναι για να δοθεί η δυνατότητα και στις αμυντικές βιομηχανίες των κρατών μελών να ενισχυθούν. «Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής ασφαλώς και αρκετές βιομηχανίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν το συνολικό ποσό των όσων συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο καλύπτουν επακριβώς το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε «είναι 1 δισεκατομμύριο και 189 εκατομμύρια για να ακριβολογούμε».

«Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ποσό για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεραρκετό για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνα», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν οι κύριες χώρες από τις οποίες παραγγέλλει εξοπλισμό η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η Γαλλία και η Γερμανία, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν συνέργειες σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό SAFE, «δεν είναι μόνο η Γαλλία και η Γερμανία, υπάρχουν και άλλες χώρες με τις οποίες μπορεί να παράξουμε από κοινού εξοπλιστικά».

Συνεργασία με ΗΠΑ

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι έχει γίνει συγκεκριμενοποίηση των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ερωτηθείς αν έχει καταλήξει η Κύπρος σε αυτά που ζητά από τις ΗΠΑ, ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι διαφορετικά αυτά τα δύο σχέδια ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης.

«Το πρόγραμμα των ΗΠΑ είναι καθαρά διμερής συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια των άριστων σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένας κατάλογος με πλεονάζον στρατιωτικό υλικό - έτσι ονομάζεται το ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε - όπου περιμένουμε την πρόσκληση των αρμοδίων αρχών των ΗΠΑ για να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις που βρίσκεται αυτό το πλεονάζον στρατιωτικό υλικό, και αν υπάρχουν εξοπλιστικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αναγκών μας θα τα πάρουμε χωρίς να γίνεται εμμονή ή αυτοσκοπός, επειδή προέρχονται από τις ΗΠΑ ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε κάτι το οποίο στο τέλος της μέρας δεν έχουμε ανάγκη», είπε ο κ. Πάλμας.

