Υπό έλεγχο πυρκαγιά στις Κυβίδες, άλλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Δορά

Πυρκαγιά στις Κυβίδες της επαρχίας Λεμεσού τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν κτηνοτροφικά υποστατικά στην περιοχή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταπολεμούν άλλη πυρκαγιά τη Δορά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή "Άγιος Ακίνδυνος" της Κοινότητας Κυβίδες, στην επαρχία Λεμεσού.

«Ανταποκρίθηκαν συνολικά έξι πυροσβεστικά οχήματα από πόλη και Επαρχία Λεμεσού», αναφέρει, προσθέτοντας ότι την πυρόσβεση υποστήριξαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από Τμήμα Δασών και ένα απο Βρετανικές Βάσεις.

«Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», σημειώνει, αναφέροντας ότι έκαψε συνολική έκταση περίπου ενός (1) εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, πεύκα και χαρουπόδεντρα.

«Έγιναν ρίψεις στην πυρκαγιά και από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης», συνεχίζει ο κ. Κεττής, διευκρινίζοντας ότι «κατα την διάρκεια πυρόσβεσης προστατεύθηκαν και δεν κινδύνευσαν κτηνοτροφικά υποστατικά».

Επιτόπου παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης για τελικές κατασβέσεις και πλήρη οριοθέτηση, αναφέρει.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής ακολούθησε νέα πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την Κοινότητα Δοράς Λεμεσού.

Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από την επαρχία Λεμεσού και ένα από το Τμήμα Δασών, αναφέρει, προσθέτοντας ότι «γίνονται επίσης ρίψεις από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης».