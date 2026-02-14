Αεροπλανοφόρο, 40 αεροσκάφη και υποβρύχιο: Τι περιλαμβάνει η ομάδα κρούσης που στέλνει η Βρετανία σε Βόρειο Ατλαντικό και Αρκτική

Έναν διεθνή σχηματισμό πολεμικών πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας συνιστά η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων που ανακοίνωσε πως θα στείλει στον Βόρειο Ατλαντικό και στην Αρκτική ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου, ότι επικεφαλής της ομάδας κρούσης θα ήταν το HMS Prince of Wales, η ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού.

Το αεροπλανοφόρο θα επιχειρεί παράλληλα με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ «σε μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια».

Η ομάδα κρούσης θα αποτελείται από:

Ένα αεροπλανοφόρο

40 αεροσκάφη

Μία φρεγάτα

Ένα αντιτορπιλικό

Ένα υποβρύχιο

Ένα πλοίο ανεφοδιασμού

Οι ΗΠΑ έχουν πολύ μεγαλύτερο στόλο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων αντιτορπιλικών, φρεγατών και έως και 70 αεροσκάφη.

Στην ομιλία του, ο Στάρμερ έστειλε το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη», γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο, σημαίνει πως «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε»

Ταυτόχρονα, επεσήμανε πως «η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέψει την επιθετικότητα».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε» και να κάνουμε ό,τι «χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας».

«Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια» πρόσθεσε.

«Αυτό σημαίνει να είμαστε πιο τολμηροί, να αφήσουμε στην άκρη ασήμαντες πολιτικές και βραχυπρόθεσμες ανησυχίες. Να δράσουμε από κοινού για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» ανέφερε.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα τιμήσει τη δέσμευση στο ΝΑΤΟ»

Την ίδια ώρα, δήλωσε «περήφανος που το κόμμα μου αγωνίστηκε για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, αυτό που ο τότε υπουργός Εξωτερικών μας Έρνι Μπέβιν αποκαλούσε πνευματική ένωση της Δύσης».

Πηγή: cnn.gr