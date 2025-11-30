Θανατηφόρο με θύμα 17χρονη: Στο κελί ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας και ΜΟΤ το διπλοκάμπινο

Την τριήμερη κράτηση του νεαρού οδηγού, 22 ετών, του οχήματος στο οποίο επέβαινε η άτυχη Αλίκη Νικολάου 17 ετών από τα Λύμπια, η οποία έχασε χθες τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, στην περιοχή Κοφίνου, διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, την Κυριακή.

Η Αστυνομία διερευνά εναντίον του υπόπτου αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου εξ αμελείας, αμελής οδήγηση, άρνηση ή αποφυγή δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης, επικίνδυνη κατάσταση εξαρτημάτων σε αυτοκίνητο, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας η οποία είχε ανασταλεί από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός βρέθηκε θετικός με 37mg αντί για του ανώτατου ορίου των 22mg σε προκαταρκτική εξέταση στην οποία είχε υποβληθεί και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελική εξέταση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου δεν υπέβαλε ένσταση στο αίτημα για να τεθεί υπό κράτηση ο πελάτης του.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της Αλίκης Νικολάου θα διενεργηθεί αύριο από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.