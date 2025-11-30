Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θανατηφόρο με θύμα 17χρονη: Στο κελί ο 22χρονος οδηγός - Χωρίς άδεια κυκλοφορίας και ΜΟΤ το διπλοκάμπινο

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.

Την τριήμερη κράτηση του νεαρού οδηγού, 22 ετών, του οχήματος στο οποίο επέβαινε η άτυχη Αλίκη Νικολάου 17 ετών από τα Λύμπια, η οποία έχασε χθες τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, στην περιοχή Κοφίνου, διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, την Κυριακή. 

Η Αστυνομία διερευνά εναντίον του υπόπτου αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου εξ αμελείας, αμελής οδήγηση, άρνηση ή αποφυγή δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση αλκοόλης, επικίνδυνη κατάσταση εξαρτημάτων σε αυτοκίνητο, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας η οποία είχε ανασταλεί από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός βρέθηκε θετικός με 37mg αντί για του ανώτατου ορίου των 22mg σε προκαταρκτική εξέταση στην οποία είχε υποβληθεί και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τελική εξέταση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου δεν υπέβαλε ένσταση στο αίτημα για να τεθεί υπό κράτηση ο πελάτης του.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος του υπόπτου για περίοδο τριών ημερών.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της Αλίκης Νικολάου θα διενεργηθεί αύριο από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

ΚΥΠΡΟΣ

